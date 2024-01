In Inghilterra un ballo speciale 

Ottimi risultati per il ballerino Andrea Garau e la sua dama Silvia Scintu nella gara dei campionati internazionali aperti di danza che si è svolta nella struttura di Bournemouth, in Inghilterra, a circa 150 chilometri da Londra: «Siamo arrivati al quarto posto su 200 amatori della categoria di rising star e ne siamo felicissimi». Atleti nati nella scuola Mo.Da di Sardara che quest’anno festeggia 25 anni di vita. «Un lungo percorso –ricordano i maestri, Elisabetta Pusceddu e Fabrizio Buonifacio – che ha permesso a tanti bambini, ragazzi e adulti di praticare il ballo. Bournemouth è un appuntamento che permette di conoscere ballerini di tutto il mondo». Al quinto posto Mattia Cossu e Melinda Buonifacio su 80 under 21; Peppino Simbula e Antonella Sanna al terzo posto over 50; Maia Casula quarto posto solo under 14 e Luigi Cappon quinto posto under 19”. ( s. r. )

