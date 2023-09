In India la Sprint race è di Martin 

Nuova Delhi. La Sprint race nel Gp d’India della MotoGp si corre dopo il diluvio, che ha costretto a posticipare la partenza di un’ora e mezza rispetto al previsto, e vede trionfare Jorge Martin, che accorcia in classifica su Pecco Bagnaia il quale però si difende al meglio. Per il pilota della Ducati Pramac si tratta della quarta vittoria nelle mini-gare del sabato, mentre il campione del mondo in carica si piazza secondo con la sua Ducati VR45 e vede il vantaggio scendere da 36 a 33 punti. Questa mattina alle 12 a gara di 21 giri: partono in prima fila Marco Bezzecchi (in pole position), Jorge Martin e Pecco Bagnaia.

Ieri sul circuito Buddh di Greater Noida maxi incidente alla prima curva. Luca Marini sbaglia la frenata e colpisce Bezzecchi, che riesce a ripartire, mentre dietro di lui Stefan Bradl commette lo stesso errore di valutazione e coinvolge Pol Espargaro e Augusto Fernandez. Martin scappa subito via e Bagnaia non può far altro che seguirlo piazzandosi secondo. Terzo arriva Marc Marquez sulla Honda (il suo primo podio stagionale) davanti a Brad Binder (Ktm) e Bezzecchi. A punti anche Fabio Quartararo (Yamaha), Jack Miller (Ktm), Maverick Viñales (Aprilia) e Raul Fernandez (Aprilia RNF).

