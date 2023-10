In gruppo anche Nandez e Mancosu 

C'è il Frosinone all'orizzonte e Ranieri può sorridere. Perché per la prima volta in stagione, il suo Cagliari ha praticamente tutto l'organico a disposizione, l'ideale in vista di una sfida che richiede, come mai, la prima vittoria stagionale.

Tutti dentro

A parte Aresti e Capradossi, che proseguono nel percorso di recupero dai rispettivi infortuni, ieri mattina il tecnico ha potuto lavorare con tutta la rosa. In gruppo si sono visti anche Nandez e Mancosu, che dovevano smaltire acciacchi e fatica dopo la gara di Salerno. El Leon si era fermato per un indurimento muscolare, provocato dalla fatica delle due gare giocate con l'Uruguay e il viaggio intercontinentale di poche ore prima, mentre il numero 5 era alla sua prima uscita stagionale, a quattro mesi dalla sua ultima partita. Entrambi hanno fatto l'intero allenamento, compresa la combattuta partita a tutto campo. Per la partita col Frosinone, quindi, Ranieri potrà finalmente scegliere tra tutta la rosa, con le decisioni che, come sempre, verranno prese la sera prima della gara. A disposizione ancora l'allenamento di questa mattina e la rifinitura di domani. Intanto prosegue la vendita degli ultimi biglietti disponibili: oggi sarà in funzione anche il ticket service di Piazza L'Unione Sarda. (al.m.)

