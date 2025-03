In Groenlandia  si vota per il futuro 

Nuuk. Indipendenza sì, ma come? Ieri, la Groenlandia ha votato per eleggere il nuovo parlamento nazionale. Una tornata elettorale come tante e fino ad ora non era mai capitato che ci fosse tanto interesse sulle elezioni di questa grande isola che fa parte del continente nord americano. Se non fosse che le mire espansionistiche di Donald Trump hanno spostato l’attenzione mondiale verso l'isola danese, le cui risorse naturali del territorio fanno gola agli Stati Uniti e alla nuova era politica inaugurata dal presidente appena insediatosi. E proprio le dichiarazioni recenti di Trump potrebbero condizionare il voto dei circa 41.000 elettori chiamati a scegliere i 31 membri del parlamento locale, Inatsisartut. E soprattutto, chiamati a stabilire quando rompere i legami con la Danimarca, l’attuale potenza tutelare, senza cadere nelle grinfie di Trump.

Le mire americane

Di fatto, l’insistenza, a volte minacciosa, del presidente americano nel voler prendere possesso della Groenlandia ha dato impulso alle aspirazioni indipendentiste dei 57.000 abitanti del territorio, molti dei quali affermano di non voler essere né danesi né americani, ma groenlandesi. La questione ha quindi occupato un posto importante nella campagna elettorale, divisa tra temi come l’istruzione, gli affari sociali, la pesca (che costituisce il 90% delle esportazioni dell’isola) e il turismo. Le consultazioni si sarebbero dovute tenere a fine aprile: ma sono state anticipate di due mesi, indette precipitosamente all’indomani dell’insediamento del nuovo presidente Usa. «Sarà nostra in un modo o nell’altro» ha detto Trump la settimana scorsa, durante il discorso sullo stato dell’Unione.

La campagna elettorale

Quasi tutti i partiti politici vorrebbero che il vasto territorio ghiacciato, 50 volte più grande della Danimarca ma 100 volte meno popolato, volasse da solo. Sui cinque partiti in gara, fanno eccezione i centristi pro-UE e anti-indipendenza Suleqatigiissitsisut (“Partito della cooperazione”). Ma, per i quattro partiti la questione non è “se” ma il quando: «corsia preferenziale» o termine più lungo? Tra i più impazienti, il partito nazionalista Naleraq (all’attuale opposizione), molto attivo durante la campagna, chiede che il processo di indipendenza inizi al più presto. Nelle precedenti elezioni del 2021 aveva ottenuto il 12% dei voti. «L’interesse che stiamo riscontrando, non solo negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo, (...) è a nostro favore», ha dichiarato Juno Berthelsen, una delle sue candidate più in vista. Indipendenza? «Possiamo azzardare una stima: ciò avverrà in uno o due cicli elettorali» di quattro anni, ha affermato. Ma «dipenderà da come andranno i negoziati tra Groenlandia e Danimarca».

Lo Stato

Colonizzata dai danesi più di tre secoli fa, l’isola artica ha ottenuto l’autonomia nel 1979, ma le funzioni di sovranità (affari esteri, difesa) restano ancora sotto controllo della Danimarca. Grazie a una legge del 2009, i groenlandesi possono avviare autonomamente il processo di indipendenza, che prevede la negoziazione di un accordo con Copenaghen, che deve poi essere approvato tramite referendum in Groenlandia e tramite una votazione nel parlamento danese. Le due componenti della coalizione di governo uscente, Inuit Ataqatigiit (IA, il partito verde di sinistra del primo ministro Mute Egede) e Siumut (il partito socialdemocratico), sono generalmente meno frettolose, anche se ultimamente si sono registrate divisioni interne. Secondo loro, il territorio deve prima di tutto raggiungere una certa sostenibilità economica, mentre gli aiuti annuali di circa 530 milioni di euro erogati da Copenaghen rappresentano un quinto del suo Pil. «Le discussioni sull’indipendenza sono ancora sul tavolo. Questo è l'obiettivo finale per molti di noi in Groenlandia, ma ci vorranno 10, 20 anni o più», afferma Aaja Chemnitz, membro dell’IA e uno dei due rappresentanti della Groenlandia nel Parlamento danese. Il capo di Siumut, Erik Jensen, ministro delle Finanze uscente, è seccato dal fatto che la questione dell’indipendenza abbia eclissato, nei media stranieri e danesi, quelli legati alla vita quotidiana. «Anche l’indipendenza è un aspetto importante del nostro programma, ma qui in Groenlandia tutti parlano di salute, scuole e asili nido», ha ricordato.

