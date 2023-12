In gravidanza test raccomandato 

HIV e gravidanza: come prevenire la trasmissione?

La trasmissione materno-fetale dell’HIV si può scongiurare: l'esecuzione del test è raccomandata a tutte le donne in gravidanza, in caso di positività, la donna deve essere subito presa in carico da un centro perinatale che garantisca un approccio multidisciplinare. Il rischio di trasmissione viene ridotto a livelli inferiori al 2% se applicate le seguenti indicazioni: il trattamento antiretrovirale della gravida e successivamente del neonato, l’esecuzione di un cesareo elettivo in presenza di carica virale rilevabile e l’utilizzo del solo latte artificiale. La terapia, in grado di rendere la viremia non rilevabile, è essenziale per impedire la trasmissione; in sua assenza il rischio sale al 15-45%.