In gravi condizioni il bagnante salvato a Solanas 

Si trova ancora ricoverato al Brotzu in gravi condizioni Daniele Casula, il bagnante di 73 anni di Lunamatrona che domenica ha rischiato di annegare nel mare di Solanas. A soccorrerlo è stato Nicola Ibba, 33 anni ferroviere di Elmas. «Ho visto l’uomo che apparentemente non dava segni di vita. Ho raddoppiato le mie forze, mi ha seguito un altro bagnante di cui non conosco il nome, lo abbiamo raggiunto e portato a terra. Di questa persona non so altro. Mi piacerebbe sapere prima di tutto come sta».

Ora si sa che l’anziano bagnante è ancora in prognosi riservata all’ospedale Brotzu.

Nicola Ibba racconta ancora. «Appena trascinato l'uomo in spiaggia, si è subito fatta avanti una donna, un medico. L'anziano bagnante non dava segni di vita. Il medico l'ha messo di fianco, gli ha fatto espellere una grande quantità dell’acqua ingerita. Nel frattempo, è arrivato l'elisoccorso: solo allora l'uomo si è un po’ ripreso. Poi è stato issato sull’elisoccorso. Non ho saputo più nulla. Voglio solo sapere come sta. Tutto qui. No, per favore, non mi ritengo assolutamente un eroe. Quello che ho fatto assieme all'altro bagnante, ugualmente a me sconosciuto, è stato frutto dell’istinto. Volevamo soltanto salvare una persona. Tutto qui». (r. s.)

