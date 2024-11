In gol dopo 8 mesi: la ripartenza di Zito Luvumbo 

Un gol atteso da 253 giorni. Tanti ne erano passati dall’ultima volta che Zito Luvumbo aveva segnato, col Napoli al 96’ nella scorsa stagione per un pesantissimo 1-1 proprio in chiusura di recupero. Stavolta la sua rete non è servita a portare punti a casa, ma per una sua ripartenza sì: questo perché, dopo una prima parte di campionato con tantissime ombre e pochissime luci, l’angolano all’Olimpico si è acceso. Il suo destro deviato da Mario Gila al 41’ ha permesso al Cagliari di concretizzare un momento della gara durante il quale era fatto preferire alla Lazio e di portare le squadre al riposo sull’1-1, prima che l’arbitro Giovanni Ayroldi diventasse protagonista della gara. Luvumbo è stato ammonito al 48’, diversi interventi degli avversari sull’angolano sono passati inosservati.

Il rilancio

Un palo contro il Como e un assist contro il Parma per il primo vantaggio firmato Nadir Zortea: pur avendo sempre giocato in questa stagione (13 presenze su 13, in Serie A 11 e in Coppa Italia 2), questo era il bilancio di Luvumbo sino a ieri. Tante partite senza farsi notare se non in negativo, spesso nascosto sulla fascia sinistra e poco incisivo. Nonché puntato dagli arbitri (a prescindere dal match di ieri) che, complici alcune facili cadute di troppo nel passato, ormai non gli fischiano quasi nulla a favore. Contro Juventus, Udinese e Bologna l’angolano è partito dalla panchina, col Torino è stato sostituito all’intervallo perché appena rientrato dalla Nazionale e non al 100%. Un rendimento non sufficiente, che adesso potrà provare a ribaltare.

Rete cercasi

Spesso succede che agli attaccanti, quando rimangono a lungo senza segnare, serva una giocata non proprio pulita per sbloccarsi e riprendere a trovare la via della rete con continuità. Quello di ieri di Luvumbo è un gol “sporco”, arrivato con la deviazione di un avversario, ma è quanto può servire all’angolano per scrollarsi di dosso lo zero nella classifica marcatori e iniziare a essere decisivo. Per ora non è stato un bomber: 5 gol in 41 presenze nel 2022-2023 in B (fra cui la decisiva doppietta al Parma nella semifinale d’andata dei playoff), 4 in 30 partite l’anno scorso in A. Quello di ieri è soltanto il decimo centro da professionista, troppo pochi per un attaccante (per quanto non un centravanti) vicino alle 100 gare in rossoblù (è a 88). Ma ora se non altro, il Cagliari può dire di aver ritrovato Luvumbo.

