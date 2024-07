In Giunta il marito al posto della moglie 

Prima si era dimesso il marito per far entrare in Giunta la moglie, ora potrebbe accadere il contrario: sarebbe lei a farsi da parte per consentire il ritorno di lui.

Il Psd’Az ha chiesto al sindaco Beniamino Garau il reintegro nella squadra degli assessori di Gaetano Crocco, al posto della consorte Katiuscia Garone, che gestisce le deleghe alle Politiche sociali e al Benessere animale. Senza il valzer delle poltrone in quota sardista non sarebbe estate: come un anno fa, il gruppo dei Quattro mori ha bussato alla porta del sindaco per chiedere un riassetto degli equilibri di giunta.

Il rimpasto

Un ridefinizione dei contorni che però potrebbe non andare a buon fine, perché riammettendo Crocco al posto di Garone, non verrebbero rispettate le quote rosa: a quel punto in giunta ci sarebbero quattro uomini e due donne.

Il gruppo consiliare del Psd’Az - composto da Franco Magi, Bernadette Puddu e Michele Nasca - chiede il reintegro di Crocco: «La volontà popolare è fondamentale, visto che alle elezioni del 2021 Gaetano collezionò 158 preferenze, ci auguriamo venga individuata quanto prima una procedura, nel pieno rispetto della legge, che consenta il suo ritorno in Giunta».

Garone è pronta a farsi da parte: «Avevo accettato l’incarico per dare una mano e solo temporaneamente, ma io ho un lavoro che non posso più trascurare. Non sono un politico, mio marito si era candidato ed era stato eletto, è giusto che possa fare l’assessore».

Crocco ha voglia di riprendersi il posto che aveva lasciato alla consorte: «Ogni giorno i cittadini mi chiedono perché io, che ero sceso al fianco di questa maggioranza sin dall’inizio, non faccia parte della Giunta, dove sono presenti un assessore tecnico e un altro che era candidato contro di noi. Credo che il sindaco dovrebbe mettere al primo posto gli alleati della prima ora».

La deroga

Il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, ha intenzione di chiedere al ministero dell’Interno se la strada che porta al reintegro di un uomo in giunta al posto di una donna sia percorribile: «Vogliamo capire se, in questo modo, le quote rosa verrebbero rispettate. Noi puntiamo sul fatto che l’assessora ai Lavori pubblici, Silvia Sorgia, ricopra anche il ruolo di vice sindaca. Conti alla mano, staremmo al di fuori dei limiti imposti dalla legge per una questione di millesimi. I rapporti col Psd’Az, ora, sono buoni, inoltre Crocco ha sempre lavorato bene per l’amministrazione e ha tutta la mia stima».

In Aula

Per il reintegro di Crocco si è speso anche il capogruppo di Fratelli d’Italia, Pietro Frongia: «Merita di tornare in campo sia perché era stato eletto sia per i risultati ottenuti da assessore, ma è giusto che anche il mio partito venga rappresentato in giunta».

Critico, dai banchi della minoranza, l’ex sindaco Francesco Dessì: «Non ho mai visto così tanti avvicendamenti tra gli assessori, mi chiedo come possano portare a termini qualcosa se puntualmente non fanno in tempo ad ambientarsi perché vengono sostituiti».

