In gita tra i vigneti di Oddoene 

La vendemmia diventa esperienza per i visitatori che si affacciano tra le vigne di Dorgali. L’amore per il territorio e per le tradizioni enogastronomiche sono alla base dell’evento “Cannonau Experience”, voluto dall’associazione Authentic Sardinia, che coinvolgerà alcune delle realtà enologiche più importanti. La manifestazione si svolgerà a Dorgali il 16 settembre, e avrà come location la valle di Oddoene, perla del territorio incastonata fra i Supramontes, e sapientemente modellata da generazioni per la coltivazione del vitigno del Cannonau.

Gli organizzatori

«Dorgali e Cala Gonone non sono solo spiagge e mare, ma anche montagne, boschi e soprattutto vigneti - spiegano gli organizzatori - visto che Dorgali è al primo posto nella provincia di Nuoro come superficie coltivata a vite e al quinto in tutta la Sardegna». Una tradizione, quella dell’enologia e della viticoltura, che ha saputo evolversi nel tempo e coinvolgere nuovi attori che si sono affiancati alla storica Cantina sociale, dove conferiscono piccoli e grandi produttori. «La vendemmia è sempre stata una festa, all’insegna dello stare insieme e dello scoprire angoli di terra che senza una sosta più attenta sembrano scorrere dai finestrini delle auto, lasciando intravedere ai tanti turisti che ogni anno percorrono la valle, scorci di paesaggio campestre di rara bellezza».

Le tappe

La valle di Oddoene è meta obbligata per gli escursionisti diretti al canyon di Gorropu o al villaggio nuragico di Tiscali. Nelle intenzioni degli organizzatori può diventare essa stessa la meta dell’escursione, dando la possibilità di accedere ai vigneti delle Cantine Berritta, alle vigne Secci e Bacchitta, importanti realtà produttive presso le quali si potranno degustare non solo i rossi biologici di Cannonau, ma anche i vermentini, produzioni che da alcuni anni si affiancano con successo a quelle più tradizionali. La giornata è organizzata con un percorso che dalla chiesa medievale di Bonucamminu, dove si farà colazione con il tradizionale caffè e “bistoccu”, proseguirà con percorsi di degustazione attraverso i più importanti vigneti della valle, per concludersi a Dorgali, dove si svolge la festa dei santi Cornelio e Cipriano. Per partecipare prenotazione al 3505207016 o contattando l’associazione Authentic Sardinia.

