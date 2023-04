In gita con felpa e maglia della Torres: spogliato 

«Questa roba, qui, non la puoi portare»: è iniziato così il trattamento riservato a un giovane sassarese in trasferta a Olbia per il ponte pasquale. Il ragazzo avrebbe “sbagliato” a presentarsi nella città gallurese e a girare per strada sfoggiando una felpa con ben visibile la scritta Torres Calcio. Stando a una indagine aperta dal procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, il giovane sassarese è stato avvicinato da due persone mentre attraversava una via del centro storico e “rimproverato” per la scelta di indossare la felpa torresina. Ma il peggio sarebbe arrivato dopo, quando (sempre stando agli atti delle indagini condotte dai Carabinieri) il ragazzo è stato costretto a togliersi l’indumento e a consegnarlo a uno dei due uomini. Sotto la felpa la presunta vittima aveva un altro capo di abbigliamento griffato Torres, una maglietta. E, secondo la Procura di Tempio, il “trattamento” non è finito, perché il malcapitato è stato spogliato a forza della maglia. Il reato ipotizzato dal pm è quello di rapina, ma il movente sarebbe tutto calcistico. I Carabinieri del Reparto Territoriale stanno lavorando sul caso e sarebbero ormai prossimi alla individuazione dei responsabili del raid. Ci sono due sospettati, già identificati e iscritti nel registro degli indagati. Ovviamente servono altri riscontri per confermare il contenuto della denuncia della vittima e le contestazioni del pm. (a.b.)

