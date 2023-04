In giro per l’Italia con la sua Furia 

In giro per l’Italia con Furia, la sua cavalla. Cristian Moroni, il cavaliere errante partito da Roccasecca dei Volsci (Latina), in questi giorni ha fatto tappa nel Sarrabus. Anche qui ha promosso una gara di beneficenza, il vero motivo che lo sta portando a macinare migliaia di chilometri. E così martedì sera ha organizzato una cena di beneficenza al Top Sound di Porto Corallo (Villaputzu) per aiutare “Il Sogno Spettacoloso”: una parte delle quote versate dalle 43 persone che hanno preso parte alla tavolata sono andate, appunto, all’associazione presieduta da Maurizio Porcu per il miglioramento della struttura Spettacolandia Beach. «Io non tocco mai un euro - racconta Moroni - il ricavato va direttamente ad una associazione del posto».

Per Moroni è un modo per sdebitarsi con le persone che lo scorso anno, in tutta Italia, lo hanno aiutato durante il suo primo viaggio (seimila chilometri con l’inseparabile Furia). «Gli italiani sono generosissimi - aggiunge - e lo sono da nord a sud, senza distinzioni». Ieri tappa a Muravera, oggi a Villasimius e poi ancora lungo la costa seguendo il cammino delle Cento torri. ( g. a .)

