In giro con martello e accetta 

Vagava con martello e accetta in mano nelle strade di Su Planu. La sua presenza non è passata inosservata e qualcuno ha chiamato i carabinieri. Immediato l’intervento della pattuglia dei militari del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari: l’uomo, un 57enne, è stato bloccato e gli sono stati sequestrati il martello e l’accetta. È scattata la denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Dopo essere stato bloccato, l’uomo, un meccanico, non ha voluto dire ai carabinieri il perché stesse camminando con i due attrezzi. Ogni ipotesi dunque resta valida. Il 57enne aveva alcune precedenti denunce a suo carico. Chi lo ha visto si è preoccupato perché sembrava particolarmente agitato e per questo i carabinieri hanno raggiunto subito il quartiere di Selargius. I militari lo hanno individuato e bloccato. Ha subito consegnato il martello e l’accetta. Le indagini vanno avanti per capire quali fossero le intenzioni dell’uomo.

