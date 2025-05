In giro armati di coltello: è emergenza 

Soltanto nel 2024 le forze dell’ordine hanno denunciato, in tutta la Sardegna, 481 persone per il porto di coltello in un luogo pubblico: ben 177 segnalazioni sono scattate nel territorio del Cagliaritano. Numeri allarmanti quelli relativi all’articolo 4 della legge 110 del 1975 anche perché si tratta ovviamente soltanto dei casi scoperti: il timore è che in troppi, soprattutto in città, girino con un coltello nascosto o comunque nella loro disponibilità. E spesso si tratta di giovani, a volte anche minorenni. Come avvenuto domenica sera a Quartu: durante una lite tra due ragazzini, è spuntato un coltello e un quattordicenne ha colpito alla spalla un quindicenne ferendolo in modo per fortuna non grave. Da qui l’appello dei carabinieri del Comando provinciale di Cagliari: «Una “lama” non ti protegge, anzi moltiplica i rischi e, in un attimo di rabbia, può distruggere due destini: quello di chi subisce il colpo e quello di chi, dopo averlo inferto, dovrà rispondere davanti a un tribunale di lesioni, più o meno gravi, o, nei casi peggiori, di omicidio».

Il fenomeno

Insomma uscire di casa con un coltello in tasca sembra purtroppo un fenomeno nuovamente d’attualità. Lo dicono le denunce effettuate nel 2024 dalle forze dell’ordine in tutta l’Isola e in particolare nell’area di Cagliari, e lo dicono le cronache. «Negli ultimi mesi il fenomeno del porto abusivo di coltelli è tornato con drammatica frequenza al centro delle cronache, coinvolgendo spesso ragazzi giovanissimi e trasformando banali discussioni in tragedie». I carabinieri del Comando provinciale, sotto il coordinamento del generale Luigi Grasso, cerca così un canale comunicativo con le famiglie nel ricordare le conseguenze del possesso di un coltello, sulla vita di chi viene colpito ma anche su quella di chi lo utilizza.

Le conseguenze

Il porto ingiustificato di coltelli prevede la reclusione da uno a quattro anni e un’ammenda fino a diecimila euro. E la pena aumenta se il fatto avviene nelle vicinanze di scuole, locali notturni, durante delle manifestazioni o su mezzi pubblici. Per i minorenni, oltre alle responsabilità penali, scatta la segnalazione al Tribunale per i Minorenni e l’avvio di percorsi rieducativi. Per questo i carabinieri del Comando provinciale hanno organizzato degli incontri, in molte scuole, sull’educazione alla legalità. Ci sono poi le attività quotidiane, in strada con le azioni preventive ma anche nel mondo virtuale, «con un dialogo con i ragazzi sulle principali piattaforme social per diffondere messaggi di prevenzione e ascolto».

