In giardino 70 piante di marijuana 

I carabinieri della stazione di Sestu ne seguivano i movimenti con discrezione. E ieri sono passati all’azione. Durante una perquisizione nella sua casa di campagna hanno trovato quello che cercavano: una piantagione di canapa indiana, ma anche due chili e mezzo di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi, contanti. Con la droga anche tre cartucce, poste sotto sequestro.

Sotto accusa è finito un agricoltore di 42 anni, Luciano Piga, trasferito nel carcere di Uta. Nei prossimi giorni sarà interrogato con processo in tempi brevi. Il blitz dei carabinieri di Sestu è stato coordinato dal capitano Michele Cerri e dal luogo tenente Riccardo Pirali, comandanti rispettivamente della compagnia di Quartu e della stazione di Sestu che ieri hanno girato in Procura un dettagliato rapporto sull’inchiesta e sul sequestro della droga.

Le indagini

I carabinieri monitoravano con attenzione tutti i movimenti dell’agricoltore con appostamenti ma anche con la raccolta di confidenze sul territorio. Da qui la decisione di vederci chiaro attraverso una perquisizione in campagna che ha portato all’arresto dell’uomo per coltivazione di canapa indiana, spaccio e per la detenzione delle tre cartucce sulla cui provenienza si stanno facendo ulteriori accertamenti. Sotto gli occhi dei militari una florida coltivazione di canapa, con 70 piante, alcune delle quali alte tre metri. Poi, la marijuana, due chili mezzo, conservata in buste di plastica termo sigillate. Ritrovato anche un bilancino elettronico e 560 euro in piccole banconote. Le piante sono state sradicate e sequestrate, assieme ai contanti e all’altro materiale recuperato durante la perquisizione.

L’agricoltore è stato fermato, accompagnato in caserma e dichiarato in arresto. Su disposizione del magistrato è stato poi accompagnato al carcere di Uta.

