In Giappone per raccontare il tonno rosso 

Carloforte capitale del tonno rosso: è il messaggio che viaggia verso il Giappone per una campagna di promozione del prelibato pesce, amato dalla cucina del Sol Levante.

Nei giorni scorsi il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi, è intervenuto in streaming durante una cena a base di specialità culinarie della tradizione carlofortina che si stava svolgendo in un ristorante di Tokio, organizzata dall’Accademia italiana della cucina (Legazione di Tokyo) per illustrare ai commensali le caratteristiche del tonno rosso pescato a Carloforte e i piatti tipici. A maggio, il 20 e il 21, Carloforte sarà presente con un suo stand durante il festival Italia Amore Mio, organizzato dalla Camera di commercio italiana del Giappone.

«È un’operazione di promozione territoriale sulla quale puntiamo molto perché serve a veicolare il nome di Carloforte come luogo del tonno rosso di qualità - dice il sindaco Rombi - sappiamo che il Giappone è il posto al mondo in cui il tonno è più apprezzato e venduto a cifre molto alte. Riteniamo che associare in quei luoghi il nome di Carloforte al tonno ci possa consentire di aprirci come territorio a quel mercato. Abbiamo fatto un piccolo investimento che riteniamo, se portato avanti con determinazione, possa avere un ritorno per Carloforte e per tutto il territorio».

