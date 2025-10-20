VaiOnline
Tokyo.
21 ottobre 2025 alle 00:26

In Giappone la prima donna premier 

TOKYO. Nuovi scenari nella politica del Sol Levante dopo la firma dell'accordo di coalizione tra il Partito Liberal-democratico (Ldp), attualmente al governo, e il Nippon Ishin (Jip) che spianano la strada per Sanae Takaichi, neo eletta presidente dei conservatori - e prima donna in Giappone - verso la premiership.

L'intesa siglata nel palazzo della Dieta a Tokyo tra la leader 64enne e il fondatore del Jip, Hirofumi Yoshimura - che ricopre anche il ruolo di governatore di Osaka - rimedia al ritiro della forza centrista Komeito dall’alleanza di governo, dopo una cooperazione ultra ventennale. «La stabilità politica è la chiave per ogni riforma», ha dichiarato Takaichi dopo la firma, «lavoreremo per far progredire il Giappone». Yoshimura ha sottolineato la comunanza di valori tra i due partiti, auspicando «un futuro in cui i nostri figli possano dire di essere felici di essere nati nel nostro Paese».

Il Jip ha scelto di non entrare direttamente nel governo con propri ministri. Una strategia che mira a evitare responsabilità immediate, mantenendo però un'influenza concreta sull'agenda legislativa. L'accordo con l’Ldp stabilisce, tra le altre cose, la riduzione del 10% dei parlamentari, la revisione della tassazione sui carburanti e alcuni generi alimentari, una stretta all'immigrazione con un possibile tetto numerico entro marzo 2027, e l'introduzione di una seconda capitale a Osaka come contromisura a un'eccessiva centralizzazione su Tokyo.

