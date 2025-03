In gestione lo stabile della Madonnina 

Il Comune di Palmas Arborea intende affidare in gestione lo stabile sul Monte Arci, in località “la Madonnina di Tiria”. La durata della locazione è fissata in quattro anni e al bando potranno partecipare cooperative, società, ditte individuali in forma singola o associata ma anche associazioni già costituite alla data di presentazione della domanda oppure che si stanno per costituire. I soggetti interessati alla gestione dell’immobile dovranno presentare le richieste al Comune di Palmas Arborea, tramite raccomandata postale entro lunedì 31 marzo.

«È nostra intenzione affidare in gestione la struttura che sorge ai piedi del monte Arci – ha spiegato il sindaco Emanuele Cadoni - L’amministrazione comunale ha eseguito negli ultimi tempi alcuni interventi di manutenzione e, dopo le varie manifestazioni patrocinate dal Comune in cui è stata concessa la struttura, adesso abbiamo deciso di cambiare. L’obiettivo è darla in concessione con la speranza di valorizzare la struttura stessa e l'immenso patrimonio ambientale e naturalistico che rappresenta il Monte Arci non solo per il nostro paese ma per l’intera zona».

RIPRODUZIONE RISERVATA