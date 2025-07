In gestione l’ex casa-alloggio per anziani 

Dopo anni di abbandono e incuria possono finalmente partire i lavori di riqualificazione dell’ex casa alloggio per anziani “San Salvatore” di Serdiana. Il Comune ha firmato il contratto per la concessione della struttura alla Cooperativa sociale “Adi” di Cagliari che la gestirà per i prossimi 15 anni. Il nuovo progetto prevede la sua trasformazione in una Comunità integrata in grado di accogliere anche persone non autosufficienti con patologie fisiche o psichiche non trattabili a domicilio. Ogni anziano inserito nel centro di accoglienza potrà beneficiare di un progetto assistenziale personalizzato.

«Finalmente ci siamo – dice il sindaco Maurizio Cuccu – è stato un iter lungo e complicato portato a termine dalla centrale unica di committenza di Sinnai. Ora siamo pronti a partire. Ringrazio la cooperativa che ha voluto investire nel nostro paese. La struttura diventerà un punto di riferimento per tutto il Parteolla».

Il contratto

Dopo la firma del contratto per un appalto da 12 milioni di euro spalmati in 15 anni, la cooperativa aggiudicataria è pronta a far partire i lavori per l’adeguamento degli impianti idrici ed elettrici, la sostituzione degli infissi e l’allestimento dei nuovi locali che potranno accogliere fino a 25/26 ospiti. Previsto anche il ripristino degli spazi danneggiati da un raid teppistico nel 2023 che ridusse in cenere una parte degli arredi e delle attrezzature. I costi per la riqualificazione della struttura saranno a carico del concessionario. Per i primi 5 anni la cooperativa Adi non dovrà versare al Comune il canone annuo di gestione pari a 20mila euro.

I gestori

«Il nostro obiettivo è trasformare entro sei mesi la struttura in comunità integrata – dice il presidente dell’Adi Alessandro Aresu – le famiglie chiedono soprattutto servizi per i non autosufficienti. Vorremmo utilizzare tutti i posti disponibili per questo tipo di pazienti anche se nulla vieta di accogliere soggetti parzialmente autonomi. Diverso sarebbe invece se la struttura fosse inquadrata come casa alloggio: in quel caso non sarebbe possibile accogliere persone non autosufficienti». Un nuovo servizio che darà una grossa mano d’aiuto a tutto il territorio dove sono presenti solo altre due strutture per l’accoglienza degli anziani, a Dolianova e Barrali. «Proporremo anche altri servizi – annuncia Aresu – pensiamo a un centro diurno per anziani, con attività sociali e ricreative».