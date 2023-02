In gestione il chiosco della pineta 

Una nuova possibilità imprenditoriale che potrebbe creare fino a cinque posti di lavoro. Il Comune ha pubblicato un bando per l’affidamento in concessione della gestione del locale nel parco “La Pineta”, un punto con ristorante, pizzeria, bar. Il locale è dotato anche di un impianto fotovoltaico che consente di abbattere i costi dell’energia. Un servizio di qualità per Escalaplano, meta di visitatori attirati dalle bellezze paesaggistiche e naturalistiche. Le istanze di partecipazione si potranno presentare entro le 13 del 20 marzo.

«Il bando è riferito esclusivamente alla concessione in affitto del locale e non implica alcun obbligo di custodia né manutenzione del parco - precisa il sindaco Marco Lampis - né tanto meno responsabilità di alcun genere rispetto alla presenza di persone all'interno del parco, a eventuali danni da esse riportati o causati. L'affittuario dovrà occuparsi di gestire il locale in cambio di un canone ». (f. l.)

