In gestione i servizi educativi  

Sono stati affidati i servizi educativi a Monastir: il Comune ha scelto la Koinos per la gestione del servizio educativo territoriale, quello di assistenza scolastica specialistica, degli sportelli Mondo Donna, Tutor amico e quello psico-pedagogico scolastico.

Per tre anni, per un costo complessivo di poco meno di 550 mila euro, la società offrirà servizi ai cittadini o famiglie in condizione di fragilità e rischio emarginazione, che saranno coinvolti in attività che promuovono la loro autonomia, e alle cittadine del paese che potranno partecipare a progetti finalizzati a favorire legami e supporto tra loro. Koinos lavorerà anche nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in cui saranno attivati servizi come quello di assistenza specialistica dedicato agli studenti con disabilità certificata e lo sportello psico-pedagogico rivolto studenti, docenti e genitori per stimolare il confronto tra loro. Dopo l’indagine di mercato in cui sei operatori hanno presentato un’offerta, tre sono stati selezionati e poi ammessi alla fase finale del bando di gara: tra questi la Koinos ha ottenuto il punteggio più alto, che si è aggiudicata così l’appalto con 87,20 punti. (y. m.)

