«In gara per i diritti di tutte noi» Aurora Pili a Miss Trans Global 

Drag, artsita e attivista. Il cuore di Aurora Pili batte per tutte e tre. Da Quartu parteciperà a Miss Trans Global Italia. Il palco come un megafono per gridare al mondo che ciascuno è unico e speciale. Visibile su YouTube, il concorso si tiene a Sanremo, dove si svolse nel 1972 la prima protesta Lgbtq+ ed è a cura di Laura Pereira, più volte premiata in tante competizioni. «Al centro non c’è solo la bellezza ma l’attivismo, che ciascuna esprime a modo suo», spiega Laura. E Aurora non chiede di meglio, 26 anni, già a Drag Race Italia: «Supporto tutte le ragazze ma darò il massimo».

Con lei le altre candidate: dalla Lombardia Rachele Signorini, dalla Sicilia Ludovica Vinci e dal Trentino Alto Adige Carol ZanieriCosa vi unisce?

«La realizzazione di noi come donne, parlare dei nostri obiettivi. Il concorso in questo ci ha anche aiutato perché c’è una coach bravissima esperta del pensiero positivo».

Le tappe importanti finora?

«Ciascuna ha portato un abito che rappresentava le sue origini nel costume tipico io ad esempio ho mi sono ispirata all’artista Costantino Nivola e all’abito tradizionale sardo creando unendo l’artigianato e la cultura isolana. Impariamo anche come gestire la nostra immagine. Ciascuna si esibisce in un talento. Ho recitato un monologo ispirato a Dominique Jackson, una grande attrice trans. Racconta di come per noi donne trans sia sempre importante, e delicato, il rapporto con le nostre madri».

Com’è stato il suo?

«Io e le altre ragazze abbiamo avuto la fortuna di avere famiglie splendide che ci supportano. Ma questo concorso voglio dedicarlo a chi ha dovuto interrompere i rapporti, o ha vissuto tante brutte situazioni».

La prima volta che ha sentito la sua parte femminile?

«Andavo all’asilo, e volevo giocare con le bambole. Mio padre mi ha comprato la prima Barbie subito e la conservo ancora. Ci sono le persone con un’identità netta maschile, o femminile. A me ha dato tantissima sicurezza non etichettarmi, in un campo non binario. Ma amo tutto ciò che è femminile. Per me la femminilità vuol dire forza. Sono cresciuta in una famiglia di donne indipendenti e dove la parità è la base di tutto. Ma ogni persona è diversa, e coltivare la propria individualità non vuol dire egoismo».

Mai avuto problemi?

«Spesso chi guarda il mio curriculum lo trova fantastico. Poi, quando mi incontrano per un colloquio di lavoro, si alza un muro. Ma i miei genitori mi hanno sempre insegnato a vedere le difficoltà come opportunità, e supportata come artista».

I suoi obiettivi?

«Voglio creare un rifugio per tutte le persone trans che sono costrette a scappare di casa. E mettere su uno spettacolo tutto mio per portarlo in Sardegna e magari in Italia».

Per votare Aurora basta commentare sostenendola nei video del concorso su YouTube. In palio c’è la partecipazione all’edizione di Londra e tanti altri premi.

RIPRODUZIONE RISERVATA