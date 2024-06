In gara 220 atleti di tutta l’Isola 

La seconda edizione delle Sardolimpiadi raggiunge il massimo degli atleti, con delle novità. Attesi circa 220 sportivi, di cui 90 donne, una giornata è dedicata agli atleti paralimpici (8 si sfideranno con il tiro con l’arco e il lancio del vortex), più spazio alle periferie. «Un evento in forte crescita - dicono gli organizzatori Alessandro Solinas e Mauro Carroni, presidente dell’associazione NuoroInsieme -. L’unico dato che non cresce è quello delle squadre (12) perché abbiamo raggiunto il numero massimo di atleti. Saranno 11 le discipline, ogni partecipante si confronterà in almeno due sport. Vince chi ha il maggior punteggio. Abbiamo una quasi assoluta parità di genere, inserita come obbligatoria in tutte le gare delle Sardolimpiadi». Spazio alle periferie tra via Costituzione, oratorio di San Giovanni Battista e campo da softball di via Mannironi. «Abbiamo difficoltà per le condizioni delle strutture - dice Solinas - molte in ristrutturazione. Perciò abbiamo sostituito il salto in lungo e i 100 metri con il lancio del vortex e una staffetta nella pineta di Ugolio». Aggiunti pallamano e baseball five. Le squadre sono organizzate da nuoresi, con atleti di ogni parte dell’Isola e non solo, senza limiti di età. Oggi alle 20 la presentazione nel campo di softball. (g. pit.)

