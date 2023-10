In Gallura più rifiuti, più turisti 

I rifiuti, specchio delle presenze sul territorio, parlano e raccontano due cose: una buona tenuta del movimento turistico e la tendenza al cambiamento della stagionalità. Alla spazzatura prodotta dai 123mila residenti nei comuni galluresi che conferiscono i rifiuti nella discarica olbiese, Spiritu Santu, nei mesi caldi, ha aggiunto quella generata da oltre 5 milioni di presenze turistiche. Sono 37mila le tonnellate trattate, dall'inizio dell'anno alla prima settimana di ottobre, nella discarica di trattamento dei rifiuti urbani a Spiritu Santu, gestita dal Cipnes e superano del 4 per cento quelle confluite nello stesso periodo dell'anno precedente.

I dati

A contare i rifiuti, tra indifferenziati, umidi e ingombranti, gli ospiti hanno soggiornato in Gallura soprattutto a giugno, luglio e nei primi sette giorni di ottobre, confermando il trend della vacanza in bassa stagione, dato sostenuto dall'incremento della quantità di rifiuti di secco residuo, aumentata del 17 per cento rispetto alla stessa settimana del 2022. Picchi significativi dell'entrata di rifiuti indifferenziati nei macchinari di Spiritu Santu, anche a giugno, con più 8 per cento e a luglio con più del 5 per cento, seguiti da un drastico calo a settembre, pari al 26 per cento. Cresce, su tutte, la percentuale dei rifiuti ingombranti: complessivamente, nel periodo considerato, supera il 27 per cento rispetto all'anno scorso e, d'estate, raggiunge anche il 31 per cento a settembre.

Diminuisce quella dei rifiuti organici, complice anche il conferimento, da quest'anno, ad altro impianto di quelli prodotti a La Maddalena: se nei dieci mesi del 2023 cala di quasi il 17 per cento, compreso in agosto, l'unico sensibile aumento si nota a luglio. Da giugno a settembre, a Spiritu Santu sono entrate 14mila tonnellate di spazzatura indifferenziata, più di ottomila tonnellate di organica e 1.700 di ingombranti. In totale, nel 2023, l'impianto ha lavorato 23mila tonnellate di rifiuti di secco, oltre 13mila tonnellate di umido e 3.700 tonnellate di ingombranti.

Per una gestione sempre più efficiente del trattamento dei rifiuti, considerato anche il picco estivo, il Cipnes ha presentato al GSE la richiesta di partecipazione alla procedura pubblica per la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti di natura organica, al fine di recuperare la materia e trasformarla in biogas. Il progetto vale 18 milioni.

