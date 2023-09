In Gallura l’estate non finisce 

Check out a fine ottobre, la sfida è aperta: alcuni (temerari) hotel in Costa Smeralda e sparsi tra i graniti della Gallura continueranno a fare check in anche al calar dell’estate, sfidando l’autunno, la mancanza di servizi, fruibili solo da giugno a metà settembre, e le serrande abbassate di quasi tutte le attività stagionali, compresi il waterfront di Porto Cervo, inaugurato il 24 giugno e già disallestito, e le vetrine spente della passeggiata di Porto Rotondo. Secondo gli operatori, però, i presupposti per rinviare la chiusura delle strutture non sono trascurabili e l'apertura oltre i mesi caldi è un segnale di fiducia nelle potenzialità della destagionalizzazione per tutto il territorio (lavoratori stagionali compresi).

Le previsioni

A orientare la scelta degli albergatori, le previsioni sugli arrivi che, per il mese di ottobre, vanno oltre le aspettative e la crescita della domanda di un turismo esperienziale, alla scoperta delle bellezze di tutta la Gallura, della sua cultura nuragica e delle tradizioni enogastronomiche. «Pensiamo di chiudere ottobre con il 65 per cento di occupazione delle camere che attualmente sono prenotate al 55 per cento: notiamo un considerevole aumento della clientela di alta fascia che preferisce viaggiare in questo periodo per scoprire la destinazione», dice il managing director di 7Pines Resort Sardinia a Baja Sardinia, Vito Spalluto. «Alla classica gita in barca per visitare La Maddalena e Caprera - continua Spalluto - i turisti ottobrini, soprattutto americani, aggiungono l'interesse per visitare il museo di Garibaldi e tra le esperienze più richieste ultimamente le visite legate alle Blue zone che si affiancano a una giornata con il pastore, nei caseifici, nei frantoi e nelle aziende agricole che producono mirto».

Nello stazzo

Stesso profilo per gli ospiti di Gallicantu, stazzo retreat alle porte del borgo di Luogosanto, attratti dalla possibilità che offre quella porzione di Gallura di praticare escursionismo a cavallo, in bicicletta e a piedi e dalle cantine vitivinicole, numerose nella zona. «Prevediamo il 75 per cento di occupazione del nostro stazzo a ottobre, accogliendo soprattutto vacanzieri provenienti dalla Gran Bretagna e dell'Australia», dichiara il proprietario, Marco Maria Berio. Trend positivo per la bassa stagione di Li Finistreddi, country hotel a Cannigione, che, a detta del direttore, Nicola Floris, «ha degli ottimi pick up settimanali, a differenza di luglio e agosto in flessione rispetto al 2022».

«Lanciamo un segnale»

In Costa Smeralda Marriott per i suoi quattro alberghi storici, passato settembre, si regolerà in base alle richieste del mercato. Resiste fino al 29 ottobre, l'Abi d'Oru Hotel, cinque stelle affacciate sul Golfo di Marinella, a due passi da Porto Rotondo perché, afferma il direttore commerciale, Nicola Monello, «siamo uno di quegli alberghi che crede fortemente nella destagionalizzazione perciò, nonostante non ci aspettiamo alti fatturati e consapevoli del fatto che la domanda potrebbe essere debole, facciamo uno sforzo per lanciare un segnale al territorio sulle potenzialità che offre la bassa stagione».

A Porto Rotondo, inaugurazione destagionalizzata per il nuovo hotel Sestante, quattro stelle all'ingresso del borgo, che apre nei prossimi giorni con quaranta camere già occupate su settanta e, dice una dei proprietari, Caterina Azara, «con l'ambizione di tenerlo aperto fino a fine ottobre a vantaggio di un turismo non solo balneare».

