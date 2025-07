In Gallura l’assalto dei superyacht, stagione da record 

Quasi mille superyacht hanno solcato le acque della Gallura a giugno. Un antipasto sostanzioso, più 16 per cento rispetto allo scorso anno, che fa pregustare una stagione ricca. Non è solo vip-watching d’altura. Il settore vale cifre a molti zeri, in Gallura si parla di un impatto stimato di 4 milioni di euro al giorno tra servizi portuali, refitting, approvvigionamento ristorazione e logistica.

Mister Google e gli altri

Per gli amanti del vip watching, però, gli spunti non mancano. La new entry dell’anno è il Dragonfly, il superyacht da 142 metri e dal valore stimato di 450 milioni di dollari che appartiene a Sergey Brin, il co-fondatore di Google, settimo uomo più ricco del mondo. Ieri è ricomparso nelle acque di Tavolara, da qualche anno tra le località più battute dai giganti del mare che si spostano dalle blasonate mete del turismo d’élite anche verso sud, tra il golfo di Olbia e Tavolara e ancora più giù verso Cala Luna, incoronata spiaggia più bella del mondo. Nelle acque di casa della baia del Cala di Volpe c’era Al Mirqab dell’emiro del Qatar, in Gallura anche il Blue dello sceicco di Abu Dhabi Mansour Al Nahyan, tutti fedelissimi.

Lo studio

I primi dati del 2025 arrivano dall’osservatorio creato lo scorso anno dal Cipnes e dalla Direzione marittima del Nord Sardegna che ha tracciato gli spostamenti. Nel mese di giugno sono stati registrati 960 superyacht (lo scorso anno furono 825) per un numero totale di 3.465 presenze. Ogni imbarcazione infatti si muove su diverse destinazioni, in media 3,6. L’arcipelago di La Maddalena resta in cima alle preferenze, seguita da Costa Smeralda, Porto Rotondo, Santa Teresa, Tavolara, OIbia e Cannigione. Lo scorso anno vennero mappati 4.600 yacht tra giugno e settembre e i primi dati fanno sperare in una crescita o almeno una conferma.

Leader nel mondo

Non è una sorpresa. «Il settore della nautica di lusso vede la Sardegna posizionarsi al primo posto nel mondo, su mille yacht di lusso, 700 fanno tappa da noi», conferma l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, una esperienza ventennale alla guida della Rete dei porti. «Questi dati sono assolutamente incoraggianti soprattutto perché siamo a giugno». E se la Gallura è leader della nautica di lusso e Olbia – dove si sta realizzando un porto cittadino per superyacht – è l’epicentro in termini di cantieristica e servizi, tutta l’isola gioca questa partita. «Siamo la prima destinazione al mondo nel nord, nel bacino sardo-corso ma registriamo sempre più presenze anche in Ogliastra e abbiamo importanti prospettive di crescita a Cagliari dove ci sarà un il porto al centro della città che potrà ospitare yacht oltre i 100 metri».

Il lusso

E intanto un altro studio gallurese pubblicato sul sito del polo UniOlbia segnala anche la crescente presenza di facoltosi americani e di voli privati diretti dagli Usa.

Cosa lascia il lusso nell’Isola? «Sono turisti che hanno maggiore capacità di spesa e lasciano un indotto importante sul territorio», conferma Cuccureddu: «Ma ci sono altri risvolti positivi. È un turismo esigente che impone di tarare la qualità e saper offrire servizi di eccellenza e crea interesse su tutta la destinazione Sardegna»

