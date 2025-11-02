«In Gallura la nostra casa» 

All'ombra degli ulivi, tra i covoni di grano, le icone custodite in mezzo alle spighe e gli ultimi doni della terra raccolti prima che la natura riposi, si respira un profondo senso di gratitudine e di solidarietà. Mele, noci asciugate al sole, collane di cipolle, zucche, pannocchie e prodotti conservati in sciroppi e distillati da consumare nei mesi in cui i campi sono più poveri di frutti freschi, addobbati per onorarli ed esposti per omaggiare la prosperità. Nella chiesa ortodossa rumena di Olbia, ieri è stata la Festa del raccolto, un rito contadino millenario di ringraziamento per l’abbondanza ricevuta nell'alternarsi delle stagioni, che unisce sacralità e convivialità. Circa 300 fedeli provenienti da tutta la Gallura hanno partecipato alla giornata del ringraziamento che si celebra, ogni anno, in autunno. Prima la funzione liturgica, officiata all'interno della parrocchia consacrata a San Giovanni Battista e a Sant'Efisio, poi la benedizione dei prodotti con canti e preghiere, allestiti tra i colori della bandiera romena, le poesie scritte dai più piccoli e i costumi tradizionali risalenti a oltre un secolo fa che hanno attraversato i Balcani tra i ricordi degli emigrati.

Sapori e integrazione

Tavole imbandite di piatti che hanno il sapore dell'integrazione: sul fuoco, le sarmale, specialità gastronomica delle ricorrenze, involtini di foglie di verza e di vite ripieni di carne, da accompagnare al pane carasau. «Consideriamo l'isola come la nostra seconda casa ed è per questo che le nostre tavole oggi sono apparecchiate accostando i prodotti delle due terre», dice la guida della parrocchia ortodossa, padre Marian Gaînâ, a capo della comunità da oltre dieci anni. Condivisione del cibo come promemoria dell'importanza dell’aiuto reciproco tra connazionali che spartiscono più di duemila chilometri di distanza dagli affetti, in Gallura, gli oltre cinquemila residenti romeni hanno trovato un pò delle loro radici. «Per noi, la Gallura è una piccola Romania, abbiamo ritrovato qui ciò che abbiamo lasciato lì, anche il calore familiare che ci ha fatto diventare figli della sua gente», racconta Raluca che abita a San Pantaleo da vent'anni. La festa, ieri, era nella solennità dei visi fieri delle tradizioni che resistono alla lontananza, vestita, anche, degli abiti popolari delle occasioni, ricamati di significato identitario, indossati per raccontare appartenenza, riconoscenza e gioia.

