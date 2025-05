In Gallura come Fabrizio De André 

È un ritorno a casa “Ranch”, il nuovo album di Salmo, in uscita venerdì, a un anno e mezzo da “CVLT”. Sedici tracce, anticipate dal singolo “On Fire”, nate nell’isolamento del buen ritiro gallurese, dove l’artista di Olbia si è rifugiato, alla ricerca di una creatività smarrita nel rumore di fondo di una scena, ormai, dominata dalla sterile logica dell’algoritmo. Seguendo un passo tutto suo, Salmo ha rimescolato il mazzo ed è pronto a tornare con un concept potente, intimo e intenso come mai prima. «Era un periodo particolare della mia vita, ho avuto il bisogno di isolarmi e cercare un posto tranquillo, dove poter ritrovare la creatività», ci ha raccontato, ieri, a Milano. «I social iniziavano a pesarmi, sono un freno per la creatività, così ho dovuto mettere i remi sulla barca e farmi un viaggetto nell’oceano».

Isola(to)

La corrente lo ha riportato nella sua terra, sulle colline della Gallura. Isolato, come Snake, il personaggio che interpreta nella serie “Gangs of Milano” e da cui tutto è partito: «Per interpretarlo sono rimasto un mese da solo a Torino, barba e capelli lunghi, uscivo da solo di notte per provare il personaggio e ho pensato più volte di essere completamente matto. L’isolamento è iniziato lì e finita la serie sono tornato in Sardegna». Lontano dalla plastica dello showbiz, come Bruce Springsteen, Paul McCartney… «De André, che stava proprio lì in Gallura», ha continuato Salmo. «La maggior parte delle mie canzoni le ho scritte in Sardegna, quindi mi sono detto che, forse, dovevo tornarci per ritrovare il calore del fuoco ed è stato così. Insomma, mi sono lasciato ispirare da tutto quello che avevo intorno. Se vuoi andare a cercare qualcosa di creativo, la Sardegna è il posto giusto».

L’omaggio

Di sicuro ha giocato un ruolo fondamentale nella genesi di “Ranch”, come si evince dall’incipit, affidato alla voce di Maria Carta. «Inizialmente il disco partiva con un background molto filmico. Poi un mio amico mi ha mandato un pezzo di Maria Carta, “Su Pizzinneddu”, mi piaceva un sacco, così sono andato ad ascoltare il disco “Umbras” e la prima canzone, “Ave Maria Catalana”, mi ha fulminato: non solo potevo riagganciarmi alla mia “Maria piena di rabbia”, ma le pause erano perfette e le note erano le stesse. Era come se Maria Carta mi stesse invitando a usare la sua voce per iniziare il mio racconto».Un concept, in cui Salmo ha spalancato un portone verso l’interno (“Conta su di me”, “Incapace”, “Mauri”), offrendoci anche alcuni retroscena della propria vita familiare (“Crudele”) e che, non a caso, contiene un solo featuring con Kaos in “Bye Bye”. «Glielo dovevo, grazie a lui ho capito che volevo fare rap. Da ragazzino ero timido, avevo tutti i denti storti, ero disagiato, ma grazie al suo esempio sono riuscito a uscire un po’ dal mio guscio», ha confessato Salmo. «Oggi, però, non sono più un ragazzino, ho sentito il bisogno di guardarmi dentro, capire chi sono e “Ranch” è proprio questo. Il rap ti dà una scarica di ego, a volte pensi di essere un duro, ma in realtà, a 40 anni, mi sono reso conto di essere una brava persona e ne sono fiero». Nella varietà dei suoni che lo informano, dal rap, alla techno, al blues, “Ranch” è percorso da un’interessante vena cantautorale: «È stato spontaneo e credo che potrebbe essere l’inizio di qualcosa», ha spiegato Salmo, prima di raccontare dei 16 visual diretti da YouNuts!: «Li abbiamo girati in Bulgaria, nel ranch costruito per “Rambo” e sono un'unica narrazione parallela all’album, con un finale a sorpresa».

Il tour mondiale

Un po’ come a sorpresa è stato l’annuncio del “Salmo World Tour 2025”. Dopo i firmacopie e il Lebonski Park del 6 settembre a Milano, il rapper, a ottobre, partirà dai palazzetti italiani, per poi toccare Barcellona, Madrid, Londra, Parigi, Berlino, Stoccolma, Los Angeles, Toronto, New York e Miami.

