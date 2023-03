In funzione gli autovelox 

E adesso la situazione è cambiata: «I nostri vigili sono pronti ad accendere gli autovelox», dichiara l'assessore Schirru, «e siamo pronti al collaudo. Di norma in una prima fase sono accesi e si limitano a raccogliere dati, senza ufficializzare multe». Sulle tempistiche l'assessore rimane volutamente vago: «Già dopo Pasqua potrebbero arrivare le prime multe. Saranno poi pubblicati i calendari che spiegheranno quando saranno attivi e in che orari, come voluto dalla legge. Verranno inoltre rimossi i segnali di limite a 30 chilometri orari. La foto-trappola scatta a cinquanta, quello è il limite da rispettare». E sempre per legge sarà necessaria la presenza di un vigile per non lasciarli incustoditi. Perché si tratta di apparecchi mobili che però possono essere spostati in più cabine collocate in diversi punti del paese.

Acquistati nel 2018, gli autovelox erano stati fortemente voluti dall'allora sindaco Enrico Collu e la sua squadra. Per tre anni i dispositivi sono stati piazzati ma erano soltanto uno spauracchio per gli automobilisti che uscivano o entravano dal paese in direzione Decimomannu o Monastir, sull'asse viario della 130dir che taglia in due il territorio sansperatino. Nessuna multa (e dunque nessuna entrata nelle casse comunali), nonostante la lucina lampeggiante sui cabinotti arancioni, quella che porta tanti automobilisti a rallentare, talvolta all'improvviso. «All'epoca avevamo pochi vigili in dotazione nella polizia municipale», spiega Collu, oggi non più sindaco, ma presidente del Consiglio comunale, «di mezzo si mise anche la burocrazia, lunga e complicata come sempre. Poi arrivò il Covid e il resto è cronaca. Ora, di sicuro, la procedura si è sbloccata».

«Gli autovelox di San Sperate? Pronti all'attivazione, e ne arriveranno altri due». A dare l'annuncio è l'assessore alla Viabilità e al Traffico di San Sperate, Roberto Schirru, alle prese con la programmazione di importanti novità, cioè nuove rotonde e sensi unici in fase di studio.

L’iter

In funzione

Il raddoppio

E la scommessa autovelox si prepara a raddoppiare: «Ne vogliamo installare altri due nel nostro territorio», aggiunge l'assessore Schirru. «Saranno posizionati in via Sardegna e in via Santa Suja. Il motivo è semplice: sono due strade, entrambe asfaltate da poco, dove spesso gli automobilisti premono troppo sull'acceleratore. Pericoloso, specie considerando che la prima è una parallela della strada principale e la seconda è una strada che, forse per la sua posizione periferica, è anche più insidiosa. Via Santa Suja si trova vicino ad una piazza (Grazia Deledda), a un centro sportivo e, soprattutto, a scuole medie e infanzia. Per non parlare di chi, come me, va a correre per sport. Nonostante i dossi, le auto sfrecciano».

«Abbiamo dato ascolto ai cittadini», chiude il sindaco Fabrizio Madeddu, «come abbiamo fatto per la rotatoria in via Pio La Torre. La gente non sapeva come svoltare e li abbiamo accontentati. Con questi autovelox stiamo ugualmente assicurando la sicurezza dei residenti».

