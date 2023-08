«In fumo una vita di lavoro» 

«Una vita di sacrifici, tutto è andato in fumo». Non si dà pace Cristina Cabras che, nelle campagne di Matzaccara, gestisce l’azienda “Le Fragole di Paolo IV”: il terribile incendio che sabato ha devastato le campagne di San Giovanni Suergiu li ha travolti in pieno. «Le fiamme hanno distrutto una serra, due trattori e una vettura parcheggiata nei pressi dell’ingresso dell’azienda – racconta - oltre ad aver danneggiato gravemente l’impianto elettrico e idrico, e tantissima attrezzatura da lavoro. Stiamo cercando di ripristinare il possibile, speriamo in un aiuto dalle istituzioni». Ingentissimi sono i danni anche per Giuseppe Gaviano nel suo maneggio: «Le fiamme hanno distrutto il nostro antico fienile a nido d’api, con all’interno oltre 3000 balle di foraggio racconta – oltre ad aver danneggiato i recinti dei terreni in cui c’erano i cavalli, che fortunatamente siamo riusciti a liberare. Sono scappati verso l’abitato di Matzaccara, poi li abbiamo recuperati e messi in sicurezza».Tanti hanno dovuto abbondare le proprie abitazioni della zona come Alessandra Stara in località IS Melonis: «Siamo rientrati solo intorno all’una di notte, il fuoco è arrivato a due metri dalle nostre case».

E poi c’è chi ha rischiato la vita per combattere il fuoco: «Abbiamo visto la morte in faccia». Lo racconta Marco Mocci, 60 anni, comandante della Compagnia barracellare di Sant’Antioco: «Siamo stati contattati dalla base di Marganai che ci chiedeva di intervenire per dare una mano a chi stava già operando sul fronte dell’incendio di Matzaccara - spiega - ho avuto l’autorizzazione come da prassi dal nostro sindaco e siamo partiti in 7 a bordo di due mezzi. Ricordo che abbiamo tenuto come linea la strada provinciale e siamo entrati nei diversi vicoli per verificare la presenza di persone nelle case per poterle aiutare a mettersi al sicuro. Ad un certo punto mi sono visto circondato dal fuoco e dal fumo, ho cominciato a tossire con insistenza: mi sono accasciato a terra, la pressione non ha retto. Mi ricordo che poi mi hanno caricato in ambulanza e il mezzo non riusciva a passare a causa delle fiamme altissime. Un elicottero con un lancio d’acqua ha aperto un varco e siamo riusciti a passare. In tarda serata mi hanno dimesso dall’ospedale. Nella mia lunga esperienza, quello di domenica è stato uno degli incendi peggiori».