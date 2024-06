«In fumo cinquecento ettari» 

Una notte di paura. Il fuoco sembrava spento e poi ripartiva dalle ceneri, alimentato dal forte vento. È di circa 500 ettari andati in fumo, in larga parte campi coltivati a grano, il bilancio dei danni provocati dall’incendio che, giovedì pomeriggio, si è diffuso nelle campagne tra Guasila, Guamaggiore, Villanovafranca e Gesico.

Il fronte del rogo, partito dai terreni agricoli nei pressi dell’area nuragica Barru - al confine tra Guasila e Guamaggiore - ha raggiunto l’estensione di due chilometri ma non si è mai avvicinato per fortuna ai centri abitati.

Il fuoco ha lambito anche il Monte San Mauro a Gesico, area collinare considerata zona speciale di conservazione. «Si tratta dell’area balzata agli onori delle cronache per la presentazione, da parte dei cosiddetti signori del vento, del contestato progetto eolico», sottolinea il presidente della Pro loco di Gesico, Carlo Carta.

La bonifica si è conclusa solo ieri mattina alle 9.30, dopo l’intervento senza sosta di vigili del fuoco, barracelli, ranger e volontari dell’intera Trexenta. Anche alcuni agricoltori si sono adoperati per contenere, per quanto possibile, l’estensione del fuoco. Perché c’era molta preoccupazione: si temeva che le fiamme potessero raggiungere anche alcune aziende agricole. Alla fine il rischio è stato scongiurato sia per il grande lavoro delle squadra a terra dei volontari, di Forestas, dei ranger e dei singoli agricoltori con mezzi di fortuna, sia grazie all’aiuto di un canadair per caricare l’acqua e spegnere le fiamme dall’alto.

Tra i più preoccupati all’indomani del rogo c’è il sindaco di Guamaggiore Nello Cappai: «Le zone colpite sono quelle di Riu Sa Folla, Is Baccus, Ruienna, Guttinigaddi e Barru. Abbiamo trascorso insieme una notte complicata con l'urgenza di salvaguardare il territorio ed il centro servizi. La mattina verso le 5.30 le fiamme stavano per ripartire. Come amministrazione comunale abbiamo avvisato subito i vigili del fuoco che comunque erano già in allerta. Ringrazio quindi tutti le forze intervenute nella difficilissima opera di spegnimento. Ora facciamo la conta dei danni: dopo la siccità, adesso anche gli incendi: il nostro è un territorio in ginocchio». Da sempre una parte fondamentale dell’economia della Trexenta è legata proprio all’agricoltura.

