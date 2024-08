In fumo cento ettari di macchia 

Si sente ancora l’odore del fumo ad Orroli, nelle strade, appena si esce dal paese e il panorama della compagna non è migliore. Da una prima stima pare che l’incendio che ha colpito la campagna in quattro diverse località, abbia interessato circa 100 ettari soprattutto di macchia mediterranea e solo marginalmente il patrimonio boschivo, ma solo grazie all’intervento immediato delle forze di terra e di aria.

Le fiamme sono state arginate seppure dopo diverse ore di lavoro a terra e l’intervento di 7 elicotteri e 2 canader, sono state risparmiate tante aziende presenti in quell’area, fondamento dell’economia del paese. Ma oltre al fumo e al nero del paesaggio in tutta la comunità e in seno all’amministrazione c’è anche tanta rabbia e tanta amarezza.

«Condanniamo fermamente», ha detto il sindaco Alessandro Boi, «questo gesto vile, l'amore per la nostra terra ha fatto si che molti cittadini volontari hanno coadiuvato le operazioni di spegnimento delle squadre antincendio che operavano a terra». (s. g.)

