In fuga tra i turisti: arrestati per droga in Costa Smeralda 

Fuga tra i turisti nel borgo a due passi dalla Costa Smeralda e arresto per due giovani nuoresi che, secondo la Procura di Tempio, avevano messo in piedi un punto di spaccio per la movida gallurese. Il blitz è scattato nel villaggio turistico di Poltu Quatu (Arzachena). L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Olbia e i due sono finiti in carcere per spaccio di droga.

Le persone arrestate sono Maurizio Conchedda e Davide Seddone (23 anni). I militari, martedì scorso, hanno fermato Conchedda nel borgo turistico e lo hanno sottoposto a un controllo. Il giovane avrebbe cercato di allontanarsi. Sarebbe stato bloccato e perquisito, aveva con sé 30 grammi di marijuana nascosta negli slip. I carabinieri hanno poi raggiunto un appartamento che Conchedda condivideva con Seddone. Quest’ultimo, come l’amico, avrebbe tentato di scappare ma poi si sarebbe chiuso in camera, secondo i militari per liberarsi di dosi di droga. Nell’appartamento i militari hanno sequestrato un chilo e mezzo di marijuana e bilancini. L’Arma ha eseguito un’altra perquisizione a Sestu, in un edificio ritenuto nella disponibilità dei due, trovando altri due chili di droga. Oggi i 2 giovani, assistiti dagli avvocati Antonello Desini e Angelo Magliocchetti, compariranno davanti al gip.

RIPRODUZIONE RISERVATA