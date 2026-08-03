In fuga sull’auto rubata inseguiti dai carabinieri, poi lo schianto in piazza 

Un’auto rubata, una corsa a tutta velocità per arrivare a Pula, prima dello schianto con un Iveco senza feriti ma con un arresto per furto e ricettazione. Termina così una delle tante domeniche animate dell’estate pulese, stavolta senza clima di festa e divertimento.

L’episodio inizia poco dopo la mezzanotte quando viene rubata una Fiat Panda nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari per mano di tre persone. L’auto viaggiava verso sud quando, giunta nei pressi delle gallerie del comune di Sarroch è stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri di Pula. Chi era al volante ha deciso di non fermarsi, schiacciando sull’acceleratore nel tentativo di seminare i militari. Ne è nato un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri, fino all’ingresso di Pula. La corsa si è conclusa in piazza del Popolo: il conducente ha perso il controllo dell’auto, che si è schiantata contro un Iveco Daily in sosta. In quel momento, nella zona erano presenti gli operatori impegnati a smontare il palco e le attrezzature utilizzate per il concerto della serata. Dopo l’incidente, i tre occupanti del veicolo hanno tentato la fuga a piedi. Due di loro sono riusciti a far perdere le tracce, mentre la terza passeggera, Silvia Lai, di Capoterra, è stata bloccata dai carabinieri. Per lei è scattata la denuncia per furto e ricettazione. L’auto gravemente danneggiata nell’impatto, è stata sequestrata. Proseguono le indagini dei carabinieri per rintracciare i due complici in fuga e chiarire la dinamica dei fatti.

RIPRODUZIONE RISERVATA