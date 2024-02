In fuga sulla Statale, giovane tampona  l’auto dei carabinieri 

Guida a zig zag sulla Strada statale 195, non si ferma all’alt dei carabinieri e, nel tentativo di dileguarsi, tampona la gazzella dei carabinieri. Notte movimentata per Michele Garau, 18 anni di Uta, protagonista di una folle corsa sulla Sulcitana, terminata alle 3,30 all’altezza di Capoterra.

Il giovane, in compagnia di un amico, procedeva verso Cagliari, senza avere il pieno controllo del veicolo. A insospettire i militari di pattuglia sull’arteria sulcitana sono stati i continui sbandamenti del giovane, al volante di una Fiat Panda: dopo avergli imposto l’alt attraverso segnali luminosi e acustici, ai carabinieri della stazione di Pula, guidati dal comandante Bruno Caruso, non è rimasto altro che partire per cercare di raggiungere l’auto del diciottenne.

L’inseguimento è andato avanti per un chilometro. Per arrestare la corsa dell’utilitaria, i carabinieri hanno tentato il sorpasso ma Garau, anziché rallentare e accostarsi a bordo strada, ha premuto sull’acceleratore andando a tamponare la gazzella. Il diciottenne è stato immediatamente sottoposto al controllo dell’etilometro, ed è risultato positivo: oltre che per aver guidato in stato di ebbrezza, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. (i. m.)

