«In fuga per proteggere i figli» 

«Stia attenta, non torni a casa». Glielo avevano detto anche gli agenti della Questura. Lei si era allontanata da quell’uomo, che aveva denunciato per maltrattamenti, e con sè aveva portato i figli. Ma lui l’aveva denunciata per sottrazione di minore. Ieri però la donna (difesa dall’avvocata Annamaria Busia) è stata assolta dal giudice del Tribunale di Nuoro, Luisa Rosetti: scappò per proteggere sè e i figli.

La storia

Era il 2016. La donna (non forniamo le generalità per proteggere lei e i figli minori) si era rivolta alla polizia per denunciare i maltrattamenti verbali e fisici (anche davanti ai figli) dal parte dell’uomo da cui in quel periodo aveva chiesto la separazione. La polizia l’aveva indirizzata al centro anti violenza Onda rosa, che le aveva fornito assistenza, protezione e una casa lontano da quel rapporto. Lo stesso giorno la donna, era l’inizio dell’anno scolastico, era “scomparsa” dalla sua vita normale portando con sè i figli. Non una fuga, ma un allontanamento ragionato. Aveva avvisato i parenti, senza rivelare a nessuno dei conoscenti il luogo dove si rifugiava. Per due settimane i bimbi non sentirono il papà. L'uomo, quel giorno, era andato a scuola a prendere i figli, senza trovarli. Rientrato a casa aveva capito che erano andati via con la mamma, e l’aveva denunciata per sottrazione di minore. Nel 2020 il rinvio a giudizio. Ora, ad otto anni dai fatti, per la donna arriva l’assoluzione: scappò per proteggere lei e i figli dal marito. Una storia che restituisce tutte le difficoltà a cui erano costrette le donne che osavano denunciare una violenza di genere, e spesso si trovavano due volte vittime.

Il processo

Il 2016 sembra ieri, ma dal punto di vista normativo è lontano anni luce dopo l’approvazione del Codice rosso sulla violenza di genere. Ieri è stata la stessa accusa, con il pm Francesca Pala, a riassumere la vicenda chiedendo l’assoluzione: «Perché il fatto non sussiste. Il padre - ha detto - non riuscì a vedere i figli per due settimane, non di più, è lui a dircelo. Apparentemente non sembrava ci fossero motivi per la sottrazione dei minori al padre che non poteva nemmeno avere contatti. Poi ci si è resi conto che in realtà, la signora ha portato via i figli come forma di tutela. Il marito viene descritto aggressivo, violento, la donna è costretta a rivolgersi alla Questura. L’assenza dei bambini per un certo tempo è più che giustificata. Non era per sottrarli al padre ma per tutelarli. Nessuno esprime giudizi su presunti maltrattamenti, ma esiste una motivazione che esclude totalmente l’esistenza del reato».

