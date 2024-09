in fuga per 100 km: Pogacar si prende anche il Mondiale  

Zurigo. Un'impresa epica che rimarrà nella storia non solo del ciclismo ma dello sport in generale: Tadej Pogacar è il nuovo Merckx, il “Cannibale” del ciclismo del nuovo millennio. A Zurigo lo sloveno ha incantato tutti, cogliendo il 2° successo stagionale, e vincendo il Mondiale dopo aver fatto suoi, nello stesso anno, Giro e Tour, in entrambi i casi portando a casa anche sei primi posti di tappa. Quindi non solo eguaglia il tris di Merckx e Roche ma fa perfino meglio.

Ma non è tutto, perché il marziano della bicicletta è andato a prendersi la maglia iridata scattando quando all'arrivo mancavano ancora cento chilometri. In quel momento se n'è andato dal plotone dei migliori assieme all'azzurro Bagioli, che ha perso quasi subito contatto, mettendosi all'inseguimento di un gruppetto di sedici outsider che, in quel momento, erano davanti a lui. Successivamente li ha ripresi, ha pedalato con loro per poco più di venti chilometri e a quel punto ha salutato la compagnia con un altro allungo quando la strada ha cominciato a salire: mancavano 76 chilometri alla conclusione della gara.

Pogacar a Zurigo è partito talmente presto che ha preso in contropiede i suoi avversari, e alla fine Evenepoel ha avuto l'onestà di ammetterlo («Mi ha sorpreso, non credevo che partisse così presto", ha detto). L'olimpionico ci ha dato dentro nel finale per prendersi una medaglia, ma prima è stato sorpreso da un bruciante scatto di Ben O'Connor, che è andato a prendersi quella d'argento, poi non ha avuto le gambe per fare lo sprint del bronzo, vinto dal campione uscente Mathieu Van der Poel. Gli italiani? Semplicemente inesistenti. Il migliore è stato Giulio Ciccone, 25° a 6’36” dal campione del mondo. Un risultato in linea con la situazione attuale del settore professionistico.

Il vincitore

«Dopo una stagione del genere mi ero messo molta pressione addosso, sapevo che era una giornata in cui non potevo sbagliare. C'era una fuga pericolosa davanti e la corsa si è aperta molto presto. Magari ho fatto un tentativo stupido, visto che avevamo in mente di tenere la corsa sotto controllo e questo attacco non era pianificato. Non so a cosa ho pensato a quel momento, sono soltanto partito. Una corsa molto dura, ma è stato incredibile. Volevo questo titolo assolutamente».

