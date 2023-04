in fuga nel diluvio, bezzecchi coglie  la prima da grande 

Termas de Río Hondo. Sotto la pioggia brilla la stella di uno straordinario Marco Bezzecchi. In Argentina ha vinto ed è salito in vetta alla classifica piloti, cogliendo inoltre il primo successo della carriera nella MotoGP. Il riminese del Mooney VR46 (anche il team di Valentino Rossi è alla sua prima vittoria) ha guidato la sua Ducati con mano delicata e decisa insieme, per 25 giri, evitando le trappole dell'asfalto bagnato di Termas. Sul traguardo ha preceduto di 4” Zarco e di quasi 5” Marquez, anche loro in sella a moto di Borgo Panigale. Grazie a questo successo, sommato al secondo posto nella “Sprint” di sabato, con 50 punti precede di 9 Bagnaia, di 15 Zarco e di 17 Marquez.

Il campione del mondo è il grande deluso della tappa argentina. Partito terzo, mentre Bezzecchi scappava subito via, è rimasto incollato ad Alex Marquez che lo precedeva, fino a superarlo a 13 giri dal termine. C'era tempo forse per andare a caccia del primo, ma dopo altri cinque giri l'anteriore della Ducati, con lo pneumatico ormai usurato, in una curva è uscito dalla traiettoria ideale e Pecco è scivolato. È riuscito a risalire e ripartire, ma la moto si era danneggiata ed ha tagliato il traguardo solo 16°.

La Yamaha, oltre che con il quarto posto di Morbidelli, può moderatamente gioire per il settimo di Quartararo. La pioggia ha in parte nascosto i problemi di aderenza della M1 ed il vicecampione del mondo è riuscito a riprendersi da una gara partita malissimo: decimo allo start, dopo un contatto al via con Vinales, si è ritrovato 16°. Ma è riuscito a risalire la corrente, fino ad arrivare in zona punti. Giornata decisamente no quella vissuta dalle Aprilia, mai protagoniste della lotta per i primi posti ed apparse in forte difficoltà sul bagnato: Vinales ha chiuso 12°, Espargaro 15°, preceduto da Fernandez con la moto del team satellite.

Sulla griglia non c'era Mir, ultima vittima della Sprint race. Con Espargaró, Marquez, Bastianini e Oliveira erano cinque i piloti assenti al via per infortuni vari. Non pochi dopo due soli Gp: la Sprint ha moltiplicato i rischi ed il Motomondiale 2023 rischia di diventare una corsa ad eliminazione.

