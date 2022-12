In fuga dopo un pestaggio, arrestati 

Tutto è successo in via Oristano, quartiere della Pietraia, davanti agli occhi di diverse persone che sono accorse dalle urla disperate del giovane bersaglio della furia cieca dei due che poi sono fuggiti via con il bottino: droga e soldi. Al termine di quella che, più che una rapina, è apparsa come una spedizione punitiva, gli aggressori sono riusciti a allontanarsi a bordo di un’auto di colore celeste, particolare quest’ultimo che si è rivelato fondamentale durante le indagini coordinate dalla Procura.

Forse un regolamento di conti all’origine del brutale pestaggio di venerdì scorso: un giovane è stato massacrato a calci e pugni in pieno giorno da due uomini. Gli aggressori, Salvatore Scala di 42 anni e il 33enne Walter Moro, sono stati poi arrestati dai carabinieri di Alghero; dopo aver ridotto un ragazzo a una maschera di sangue, sono fuggiti via con in mano un droga e il portafoglio della vittima che aveva denaro contante e carte di credito.

L’aggressione

L’arresto

I militari della Compagnia di Alghero hanno impiegato circa 24 ore a rintracciare Moro e Scala. Stavano cercando di far perdere le proprie tracce, allontanandosi da Alghero attraverso strade secondarie. Con loro c’erano pure le rispettive fidanzate. Nel tragitto, però, i quattro si sono fermati al bancomat per prelevare del contante dalle carte sottratte poco prima alla vittima. Un errore costato caro: gli inquirenti sono riusciti così ad agganciare l’auto in fuga e bloccarla nei pressi di Tula, a 90 chilometri da Alghero. Nel portabagagli erano custodite le valige: la prova che avrebbero provato a lasciare l’Isola. Ora i due algheresi devono rispondere di rapina in concorso e lesioni personali gravissime: Scala è difeso da Emiliano Alfonso e Moro da Andrea Devoto.

In ospedale

Il giovane aggredito, invece, è tuttora ricoverato nell’ospedale Civile in prognosi riservata. Nel pestaggio ha subito diversi traumi ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della milza.

