In fuga dopo gli incidenti stradali 

Mai fuggire dalle proprie responsabilità, anche perché poi diventano penali e gravi. Eppure, solo a luglio, sono scappati in tre, due uomini e una donna: avevano causato incidenti stradali con feriti nelle strade della città e, invece di soccorrerli, se la sono data a gambe. Anzi, a ruote: un’accelerata e spariti, ma non per sempre. Infatti li hanno trovati, gli agenti della Polizia locale, e ci hanno messo pure poco. Alla fine, su un verbale ci sono finiti: quello relativo alla sanzione, ma anche altri due: la relazione che accompagna il ritiro della patente e l’informativa inviata alla Procura della Repubblica: tre diverse, una per ciascuno. L’accusa è dettagliata e, a sentire il comando della Polizia locale a Mulinu Becciu, anche ben dimostrata: i tre rispondono di omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale con feriti. Una posizione tutt’altro che comoda, che accompagna il ritiro della patente.

Poche speranze

Prima scappano «e poi, quando li identifichiamo come accade quasi sempre, si mostrano pentiti, non sanno spiegare perché si sono allontanati invece di prestare soccorso tentando di negare, ai poveri feriti in incidenti provocati da loro, il risarcimento da parte dell’assicurazione». La visione di Pierpaolo Marullo, nominato di recente comandante della Polizia locale cittadina, non poteva essere diversa da questa. Inevitabile anche il consiglio: «Scappare dopo aver provocato un incidente», commenta Marullo, «non è soltanto un comportamento altamente incivile e poco rispettoso del prossimo, e nemmeno è conveniente: ci sono tante telecamere in città e noi della Polizia locale andiamo regolarmente a richiedere le registrazioni dei sinistri in cui un conducente fugge. E poi ci sono i testimoni, che assai spesso annotano la targa di chi ha provocato l’incidente», conclude il comandante.

Fughe continue

I cagliaritani sono dunque diventati incivili? La risposta è sì, e anche se non si fugge soltanto per sottrarsi alle proprie responsabilità, il fenomeno è preoccupante: tre casi in un mese sono parecchi. A volte si fugge perché si è ubriachi e si evita l’alcool test, altre volte perché sotto l’effetto di droghe. Secondo però l’esperienza quotidiana della Polizia locale, chi fugge dopo aver causato un incidente lo fa per sottrarsi alle sanzioni: perdita della patente e, talvolta, denuncia penale. Che poi arrivano quando l’indagine riesce, spessissimo, a identificare chi provoca gli incidenti con feriti e poi scappa senza aiutarli. Ma poi c’è il contrappasso: ad aiutare loro, alla fine, saranno solo gli avvocati. E non esattamente gratis.

I guai giudiziari

«L’omissione di soccorso è un delitto», ricorda Marullo, «fuggire aggrava molto il quadro giudiziario». Insomma, quando ormai l’incidente è avvenuto «è assai meglio prodigarsi per i feriti e collaborare con chi indaga». E al di là dell’eccesso di alcool e di droghe, resta il fatto che troppi cagliaritani guidano leggendo sul cellulare i messaggini o i post sui social network. E i primi a non vedere l’incidente sono loro, specialmente quando travolgono i pedoni, prima di fuggire verso un processo praticamente sicuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA