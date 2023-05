In fuga dalla Rsa, due casi in una settimana 

Due ragazzi l’hanno trovata mentre vagava nei pressi dello stadio Santa Rosa, sola, spaesata, incapace di fornire loro le proprie generalità: è il secondo caso in meno di una settimana di una persona che si allontana indisturbata da una struttura sanitaria a Capoterra. La donna, 74 anni, è stata accompagnata al comando dei vigili, dove gli agenti si sono attivati per capire da quale struttura si fosse allontanata. Un fatto grave, non solo perché accaduto a pochi giorni dall’allentamento del 54enne Salvatore Lai, del quale – nonostante gli sforzi dell’imponente macchina dei soccorsi messa in piedi da Prefettura e Comune – non si hanno più notizie da domenica scorsa, ma anche perché poteva costare la vita all’anziana donna.

Le ricerche

Roberta Maxia, comandante della polizia locale, invita le dieci strutture sociosanitarie dislocate tra centro e le zone periferiche ad adottare ogni accorgimento possibile per sventare nuovi allontanamenti degli ospiti con problemi di salute: «Due casi in pochi giorni dimostrano che forse occorrerebbe controllare meglio le uscite di queste strutture, non è accettabile che una persona esca e se ne perdano le tracce. Soprattutto per gli ospiti particolarmente fragili è necessario sollevare la soglia di attenzione, perdere il contatto con persone con determinate patologie potrebbe essere per loro fatale. La donna recuperata la scorsa sera barcollava ed era chiaramente in difficoltà, per fortuna è stata individuata da quei ragazzi che hanno capito immediatamente la situazione: se si fosse allontanata verso la campagna non so cosa sarebbe potuto succedere».

Scomparso

Le ricerche di Salvatore Lai, intanto, si sono spostante in tutto l’hinterland: «I nostri agenti, i colleghi di Assemini, i barracelli, i vigili del fuoco e i volontari di tre associazioni stanno perlustrando palmo a palmo il territorio – racconta Roberta Maxia -, nonostante tutto nessuna traccia». All’appello si unisce anche il sindaco, Beniamino Garau: «Occorre una vigilanza costante, specie per le persone che, allontanandosi da un ambiente protetto, rischiano di mettere a repentaglio la propria vita. La sorveglianza in queste strutture è fondamentale: oltretutto chi perde di vista un ospite fragile che gli è stato affidato dai familiari va incontro a problemi di carattere penale».