In fuga dalla guerra: «Qui ci sentiamo a casa»  

Le parole si mescolano ai canti, gli sguardi si incontrano e le storie, tante e diverse, trovano un filo comune: la ricerca di un futuro più umano. Ieri, in questo scenario, l’arcivescovo Giuseppe Baturi ha accolto quaranta rappresentanti delle comunità migranti presenti nel territorio della diocesi per l’appuntamento annuale “È Natale, il Vescovo incontra gli immigrati”, organizzato dall’Ufficio Migrantes e dalla Caritas.

L’appuntamento, giunto ormai alla sua quinta edizione, non è solo uno scambio di auguri, ma un momento profondo di ascolto e condivisione, dove chi arriva da terre lontane può raccontarsi e sentirsi parte di una comunità più grande. «L’uomo è sempre in cerca di ciò che rimane, di qualcosa di eterno», ha detto il Vescovo, aprendo l’incontro. «Siamo pellegrini, compagni di viaggio, in cammino verso una meta comune. Anche Dio è pellegrino: ci scruta e viene incontro a noi».

Le storie

Tra i presenti, Vicky, rappresentante della comunità pakistana, parla con decisione: «Siamo scappati dalla fame, dalla povertà, dalle violenze e dal terrorismo». Le sue parole riassumono il dramma di tanti. Poi c’è la comunità ucraina, che attraverso i canti natalizi e una rappresentazione del presepe vivente porta un frammento della propria tradizione: note e voci che sanno di nostalgia, ma anche di resistenza davanti a una guerra che loro malgrado li vede protagonisti. Ivan, giovane pianista, tocca il cuore di tutti con una melodia suonata al piano. Mohamed, palestinese, è a Cagliari da due anni e parla poco italiano. Alla domanda su Gaza, gli occhi gli si velano e rimane in silenzio. La comunità indiana, invece, ringrazia con un messaggio di speranza per tutti: «La Chiesa di Cagliari ci fa sentire a casa. Ci accoglie e questo ci fa sentire umani». Ogni intervento è un racconto unico, ma tutti si fondono in un’unica testimonianza di fiducia.

«Momento prezioso»

L’arcivescovo Baturi ascolta e risponde con gesti e parole che vogliono creare ponti: «Questo è un momento prezioso. Incontrarsi significa riconoscere nell’altro non un problema, ma un compagno di viaggio». Ai presenti dona un Tau in legno d’ulivo, simbolo di pace, mentre ai più piccoli regala dolci e caramelle. Don Marco Lai, direttore della Caritas, sottolinea l’importanza della conoscenza: «Oltre a donare, ciò che conta è incontrarsi, conoscersi. È la chiave per costruire una vera integrazione».

A sua volta, Enrico Porru, diacono e direttore dell’Ufficio Migrantes, riflette sul ruolo della Chiesa: «Qui trovano accoglienza, conforto e un percorso verso l’integrazione». Anna Puddu, assessora alle politiche sociali del Comune, ha ricordato l’importanza dell’inclusione: «La diversità produce ricchezza. La casa comunale sarà sempre aperta per favorire ascolto e condivisione. Per me, essere qui è come tornare a casa».

E infine le parole dell’arcivescovo: «Non possiamo non pensare a chi vive sotto i conflitti e nell’ingiustizia. Oggi dedichiamo un pensiero e una preghiera a chi è vittima delle oltre sessanta guerre ancora in corso nel mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA