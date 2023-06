In fuga dalla guerra: Anna Foglietta  inaugura le “Notti a Monte Sirai” 

Un solo consiglio: seppur d’estate portatevi un golfino o un giubbotto leggero, a volte le temperature dopo il tramonto all’anfiteatro del Parco archeologico in territorio di Carbonia non sono le stesse che si registrano al livello del mare. Per il resto fatevi rapire dalla magia del luogo e dal calendario degli spettacoli che per la quindicesima volta si prepara ad ospitare tre spettacoli diversi ma di pari intensità sotto la sigla “Notti a Monte Sirai”. Non è un caso che l’8 luglio ad inaugurare il festival sarà uno dei volti più apprezzati del teatro e cinema italiano: Anna Foglietta.

Sabato 8 luglio

L’artista romana (di origini napoletane) sarà in scena il secondo sabato di luglio con lo spettacolo teatrale “In una guerra” scritto da Michele Santeramo. Voce dominante sul palco, Anna Foglietta racconterà una storia di malessere all’interno di un contesto che l’Europa pensava di essersi messa alle spalle: la guerra e le grandi migrazioni dalle regioni scenario di costanti instabilità. La pièce teatrale narra , infatti, la vicenda di una donna che per salvare i suoi due figli dal tremendo conflitto in corso nel suo Paese decide di intraprendere un lungo viaggio. Arrivata sino al Mediterraneo, le manca solo un ultimo tratto, con il mare che incombe, dovrà prendere una decisione che le segnerà la vita.

Sabato 22 luglio

La seconda serata della rassegna vedrà sul palco di Monte Sirai l’artista Dario Cassini, con lo spettacolo “Sballando con le stelle”. Uno show esilarante nel quale il protagonista si prenderà la scena con tutta la sua carica umoristica. Dal teatro alla televisione, dal cinema alla fiction, una carriera a tutto tondo che include centinaia di spettacoli dal vivo, in giro per l’Italia, per far ridere il suo pubblico, giocando spesso sull’ironia nell’ambito del rapporto tra uomo e donna.

Venerdì 28 luglio

Terzo e ultimo appuntamento. A Monte Sirai arriva la musica delle spagnole Las Migas con il loro “Flamenco popular”. Da 19 anni insieme, le componenti formano uno dei gruppi di flamenco al femminile più conosciuti al mondo. In scena Marta Robles (chitarra e cori), la cantante Carolina Fernández, Alicia Grillo (chitarra e cori) e Laura Pacios, violino e cori. Il quartetto ha alle spalle una nomination al Latin Grammy, un Min Award - uno dei più importanti premi spagnoli per la musica indipendente -, un riconoscimento come miglior album di flamenco per “Quatro”, uno dei loro ultimi lavori, e un Grammy Latino, conquistato nel 2022.

Lo spirito

«Con la XV edizione di rinnoviamo il nostro impegno per l’organizzazione di una rassegna sempre molto partecipata e senza dubbio tra le più suggestive», spiega il sindaco di Carbonia Pietro Morittu. «L’arte dello spettacolo ben si sposa con un luogo di grande impatto, per la storicità del luogo e per il panorama mozzafiato che si può ammirare dal Parco archeologico».

I cittadini di Carbonia potranno utilizzare il bus navetta messo a disposizione gratuitamente sia per l’andata che per il ritorno. (red. spet.)

RIPRODUZIONE RISERVATA