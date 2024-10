In fuga dal ristorante “dimenticando” di pagare il conto 

Tentano di lasciare il ristorante senza pagare il conto, ma vengono bloccati sul più bello. È successo a “La Miniera del Pesce” di Capoterra circa un mese fa. Protagonista una famiglia spagnola: marito, moglie e due figli adolescenti. «Ci erano già sembrati sospetti durante il pranzo», racconta Simone Gerina, 42 anni, che gestisce l'attività insieme alla moglie Cecilia Busetto: «C’era un continuo via vai dal tavolo, si alzavano spesso, come se stessero studiando la situazione». Terminato il pasto, i quattro avrebbero abbandonato il locale uno alla volta, dirigendosi verso l’auto per poi allontanarsi rapidamente. «Mi sono accorto subito che non avevano pagato – prosegue Gerina – e sono salito sul mezzo aziendale per inserguirli. Dopo qualche chilometro li ho raggiunti, e si sono fermati». Alla richiesta di spiegazioni, i due adulti avrebbero sostenuto di essersi dimenticati del conto: «Ho fatto loro notare che avevo segnato la loro targa e allora sono tornati indietro a saldare».

Un episodio che segna il culmine di una stagione estiva faticosa: «Abbiamo visto di tutto quest’anno. Le persone – conclude Gerina – sono sempre più intolleranti e manca il rispetto per il nostro lavoro».

