In fuga dai Comuni direzione Cagliari 

Si punta sull’usato, che sia sicuro però lo decideranno gli elettori. Nel leggere le liste dei candidati della provincia che vorrebbero occupare i sei posti assegnati all’Oristanese nel Consiglio regionale (forse sette, dipende da calcoli e resti) quel che balza agli occhi sono nomi e cognomi di sindaci e amministratori, attuali ed ex. Tutti sicuri, evidentemente, di aver ben operato per la propria comunità e che quindi meritano il “salto”, o la riconferma, nell’aula di via Roma a Cagliari. Trend che in realtà non si discosta molto rispetto alle Regionali di cinque anni fa anche se, tutti o quasi, hanno cambiato casacca.

I numeri

Intanto qualche dato. Nel febbraio 2019 (ultima consultazione regionale) gli aventi diritto al voto in provincia erano poco più di 149mila ma solo il 51% si presentò alle urne; nel 2022 (a giugno si votò il referendum, ultima consultazione utile per avere il numero degli elettori), scesero a 131mila.

I candidati

Allora i candidati erano in tutto 140, di questi 12 indossavano la fascia tricolore e alla fine tre vennero eletti.

In questa tornata elettorale invece in lizza sono in tutto 148 e uno in più i sindaci in campo, 13; il 10 per cento dei candidati insomma. Oltre a loro tutti i consiglieri regionali uscenti sono di nuovo a caccia di voti e tranne due (Alessandro Solinas e Gianni Tatti) nessuno può “riciclare” il santino di cinque anni fa visto che hanno cambiato partito.

A questi vanno aggiunti i tanti ex sindaci “sparsi” un po’ in tutta la provincia e una ventina di consiglieri comunali.

Le sfide

La più alta concentrazione di sindaci in corsa è sicuramente nel Guilcier. Stefano Licheri (Ghilarza), Domenico Gallus (Paulilatino), Salvatore Pes (Sedilo) e Patrizia Carta (Abbasanta) governano centri confinanti e sono tutti e quattro a caccia di voti. Nel Montiferru sono invece tre: Annalisa Mele (Bonarcado), Diego Loi (Santu Lussurgiu) e Giambattista Ledda (Sennariolo).

Sfida a due nel Grighine tra Franco Vellio Melas (Siamanna) e Paolo Pireddu (Villaurbana) e nel Barigadu tra Salvatore Cau (Neoneli) e Serafino Pischedda (Fordongianus). Nella schiera dei sindaci candidati anche Gianni Tatti (Ruinas) e Maria Sebastiana Moro (Tramatza).

Curiosità

Nel lungo elenco di consiglieri comunali in corsa la sfida all’ultimo voto a Cabras dove su cinque esponenti di minoranza tre sono candidati. Tra i 148 a caccia della poltrona cagliaritana anche un ex deputato, l’unico, Luciano Careddu.

