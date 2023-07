In fuga da 2 anni: catturato a Madrid 

È accusato di aver compiuto una rapina a colpi di pistola due anni fa a Barracca Manna, ai danni di alcuni presunti trafficanti di droga, uno dei quali ferito da un proiettile. Il tutto per poi fuggire e sparire nel nulla con 3 chili di cocaina e 30 mila euro in contanti. Ma la latitanza di Christopher Lee Cruz, 30enne americano ma ormai cagliaritano d’adozione, si è conclusa lunedì a Madrid, in un albergo di lusso della capitale spagnola dove il fuggitivo è stato arrestato dopo una lunga indagine della Squadra Mobile della Polizia di Cagliari e della Direzione distrettuale antimafia.

La rapina

Il colpo risale a maggio 2021. «Mi volevano rapinare due chili. Sono usciti dall’armadio questi con la pistola e hanno cominciato a sparare». Era il novembre 2021 quando Matteo Congiu – stando a quanto ricostruito dalla Dda, coordinata dal sostituto procuratore Gaetano Porcu – aveva raccontato all’amico Valerio Demontis l’origine della ferita che aveva alla gamba. Secondo l’accusa, a mettere a segno l’assalto armato, sarebbero stati Andrea Castagna, Carlo Porceddu e, per l’appunto, Christopher Cruz. Dopo la rapina, però, il 30enne americano avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Le indagini per rintracciarlo e catturarlo, condotte dalla squadra mobile di Cagliari guidata da Fabrizio Mustaro, si sono intensificate lo scorso maggio quando scattarono 27 arresti tra Cagliari, Sassari e Nuoro per una presunta associazione a delinquere finalizzata allo spaccio. Proprio indagando su quel traffico di droga, gli agenti della Questura arrivarono ai presunti autori della rapina a mano armata.

L a cattura

Per scoprire dove si fosse rifugiato il 30enne, ormai da tempo residente in città, gli investigatori della Dda hanno seguito gli spostamenti della fidanzata, una giovane cagliaritana. Qualche giorno fa, Emma Masala, questo il nome della ragazza, avrebbe raggiunto Christopher Cruz nella capitale spagnola: il suo viaggio sarebbe stato seguito a distanza, e con molta discrezione, dagli uomini della Mobile. Quando poi i poliziotti hanno avuto la certezza del luogo dove fosse alloggiata la coppia, il dirigente Fabrizio Mustaro ha avvisato i colleghi della polizia madrilena che hanno organizzato il blitz. Entrambi erano in possesso di documenti spagnoli falsi e sono stati bloccati lunedì a mezzogiorno mentre uscivano da un hotel di lusso.

La caccia ai latitanti

«Per procedere all'arresto è stato attivato il Fugitive Active Search Team del Servizio di cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'Interno», spiegano dalla Questura, «che ha segnalato alla polizia nazionale di Madrid la presenza del ricercato. La squadra Fast di Madrid intervenuta fa parte dell'Enfast ( European network of Fugitives active search teams ) che è una rete operativa informale per la ricerca e cattura dei latitanti pericolosi, fra paesi dell'Unione Europea più altri partner, come il Regno Unito, gli Stati Uniti e i paesi balcanici». Nei prossimi giorni l'arrestato sarà consegnato dalle autorità spagnole a uomini del servizio di cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'Interno e sarà portato in carcere in Italia.

L’inchiesta

La svolta decisiva all’indagine sulla rapina di Barracca Manna è arrivata nel corso dell’attività denominata “Primavera Fredda” che ha portato a 27 ordinanze di custodia cautelare (23 in carcere e quattro ai domiciliari), emesse lo scorso maggio dal gip Giuseppe Pintori su richiesta proprio del pm Geatano Porcu.

