In fuga con la figlia verso Kiev 

In fuga verso la guerra insieme alla figlia, una bambina di cinque anni che ha vissuto buona parte della sua vita al sicuro, in una casa di un centro gallurese. In fuga verso Kiev per rientrare in patria, sotto le bombe di Putin. Una donna di 35 anni, ucraina, legata a un imprenditore sardo (padre della piccola che ora è in viaggio con la mamma) in queste ore è ricercata in tutti i paesi dell’Unione Europea. ll presidente del Tribunale di Tempio, Giuseppe Magliulo, ha firmato un provvedimento perché venga bloccata in qualsiasi porto, aeroporto o altro luogo dove dovesse essere individuata e identificata. La donna non può infatti portare la figlia in Ucraina, perché il Tribunale di Tempio un mese fa ha disposto il divieto assoluto di allontanare la bambina dal padre e dalla casa dove ha sempre vissuto anche con i nonni paterni. I giudici di Tempio avevano stabilito, inoltre, le modalità con le quali la piccola poteva stare con la madre.

Atti in Procura

La donna adesso è indagata per sottrazione di minore, il Tribunale ha trasmesso gli atti al procuratore Gregorio Capasso. Il padre della bambina, assistito da un legale, vive nell’angoscia in queste ore. È vero che la madre della piccola è una donna forte ed equilibrata, che è riuscita a raggiungere la Gallura a inizio guerra per mettersi al sicuro. Ma il viaggio di ritorno a Kiev, in pieno conflitto, in violazione di tutti i provvedimenti dei giudici che lo avevano considerato pericoloso e inutile, per chi è rimasto in Sardegna ora è un incubo.

Arrivata a Kiev?

Il padre della bambina ha chiesto alla magistratura di fare in fretta, per evitare che la piccola entri in Ucraina. Ma forse è troppo tardi. La madre nelle ultime ore avrebbe lasciato Milano dove è riuscita ad arrivare (non si sa bene come) e sarebbe diretta in Polonia, forse a bordo di un autobus o di un’utilitaria. Ma non è escluso che sia già a Kiev. La Procura ha affidato alla Polizia di Stato le indagini e tutte le attività necessarie per bloccare la donna. Il presidente Giuseppe Magliulo e il capo dei pm, Gregorio Capasso hanno imposto il più assoluto riserbo sulla vicenda. Nella serata di ieri sarebbe arrivata una comunicazione a Tempio che conferma la presenza di mamma e figlia in territorio ucraino. La notizia peggiore per chi è rimasto a casa, in Sardegna.

