In fuga con 15 prosciutti rubati nascosti nei mastelli: un arresto  

Hanno forzato una serranda del supermercato Coop di via Fiume e hanno rubato quindici prosciutti, utilizzando due contenitori per la raccolta dei rifiuti per portarli via. Una pattuglia della sezione Volante del Commissariato ha però intercettato i due ladri mentre si allontanavano a piedi con la refurtiva.

I due sono stati bloccati e accompagnati nella sede di Polizia di Quartu: uno di loro, Pietro Mainas, 50 anni è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Il presunto complice è tornato a casa perché non punibile. La Volante ha anche recuperato i prosciutti appena rubati.

Ieri mattina, Pietro Mainas è comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari: il suo legale ha chiesto i termini a difesa che sono stati concessi dal giudice. Nell’attesa della nuova udienza, l’indagato è stato scarcerato.

Il furto è stato consumato nella notte nel supermercato della Coop. Dopo aver forzato la serranda i ladri hanno fatto irruzione all’interno portandosi dietro due contenitori della raccolta dei rifiuti. Sistemati i quindici prosciutti all’interno, i due si sono allontanati a piedi con la refurtiva. Tutto inutile perché sono stati notati dagli agenti di polizia che li hanno fermati. Sotto accusa è finito però solo Pietro Mainas. Il suo presunto complice, riconosciuto incapace di intendere e di volere, è infatti tornato a casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA