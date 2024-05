In forse il rinnovo degli abbonamenti agevolati 

Dal primo giugno, per chi usufruisce delle tariffe agevolate “Cagliarinbus”, viaggiare sui pullman del Ctm a Cagliari potrebbe costare di più.

A fine mese scadono i primi 6.000 abbonamenti annuali super scontati per chi ha più di 65 anni, validi sull’intera rete (inclusa Metrocagliari) e per un numero illimitato di viaggi. Cifre basse, grazie a un finanziamento Pon che per il futuro non è stato ancora individuato. Oggi il costo di una tessera valida su tutti i mezzi della società che si occupa del trasporto pubblico locale nei comuni dell’area vasta del capoluogo della Sardegna è di 13,50 euro. Tra due settimane, se non arriveranno i finanziamenti del Comune di Cagliari, il costo salirà a 30,30 euro. Sempre meno del costo di 135 euro previsto dal Ctm e calmierato ulteriormente da sovvenzioni regionali. Le prossime scadenze, che riguarderanno altri 12.000 utenti anziani, saranno scaglionate, un funzione della sottoscrizione, nei mesi successivi sino a novembre.

Decisamente più ampia la differenza di spesa per chi con meno di 65 anni usufruisce dell’abbonamento “impersonale”, il cui costo è di 30,30 euro all’anno. Dal prossimo mese la tariffa salirà a 303 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA