In finale va l’ossese 

Ossese 3

Ferrini Cagliari 0

Ossese (4-4-2) : Cherchi, Ubertazzi, Madeddu (32’ st Melis), Tanda, Llanos, Fancellu, Mainardi (42’ st Contini), Scanu (37’ st Oggiano), Villa, Gueli, Bah (40’ Fadda). In panchina Sechi, Chiappetta, Ongania, Vita, Mudadu. Allenatore Fadda.

Ferrini Cagliari (4-3-1-2) : Manis, Anedda (21’ st Mateus, 29’ st Mele), Carboni, Aresu, Bonu, Podda (21’ st Murgia), Usai, Cogoni, Figos (13’ st Porru), Scioni, Boi. In panchina Murtas, Ronstand, Manca, Corona, Mudu, Mele. Allenatore Pinna.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : pt 18’ Madeddu (r), 38’ Tanda; st 41’ st Oggiano.

Note : espulso Villa al 92’; ammoniti Podda, Scioni, Murgia e Bonu (F), Cherchi, Fadda (O).

Ossi. L’Ossese in un campo gremito in ogni ordine di posto fa sua la semifinale contro la Ferrini Cagliari con un netto 3-0 e accede alla finale dei playoff, che disputerà domenica in campo neutro contro il Villasimius vittorioso col Tempio.

L’attesa

Tutto faceva pensare a uno scontro sbilanciato a favore dei padroni di casa, vista la marcia impressa in campionato e tenuto conto delle ultime sei vittorie consecutive. Così in effetti è stato al Walter Frau, dove la squadra cagliaritana - che ha disputato comunque un ottimo campionato a fronte di un budget inferiore alle grandi della categoria - davanti agli uomini di Mario Fadda si è dovuta arrendere ma a testa alta, nonostante il risultato.

La cronaca

Dura meno di venti minuti la parità a reti bianche. Al 18’ infatti è Davide Madeddu a far esplodere il pubblico locale realizzando alla perfezione un rigore concesso dall’arbitro Melis per atterramento in area di Bah: la palla calciata dagli 11 metri s’infila rasoterra all’angolino alla destra di Manis. Sulle ali dell’entusiasmo l’Ossese continua a premere sull’acceleratore e il buon gioco porta i frutti al 38’ con la rete del due a zero a firma di Federico Tanda, che batte l’incolpevole Manis già prodigioso sulla conclusione di Bah. Una rete che spezza le volontà di recupero degli ospiti. Il terzo sigillo arriva nella ripresa al 41’ con Fabio Oggiano, appena entrato, che insacca con un esterno sinistro anticipando l’uscita del portiere con un pallone che s’insacca sul palo più lontano. La gara termina con una scaramuccia finale che vede l’espulsione di Villa per doppia ammonizione. Il risultato finale è severo ma non deve trarre in inganno, perché la Ferrini ha comunque provato a a contrastare una squadra in stato di grazia. Per gli uomini di Mario Fadda ora ultimo tassello verso il sogno Serie D.

