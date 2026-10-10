In finale Piacenza e Itas Trentino 

Il grande volley chiama, rispondono 1800 appassionati che hanno affollato il Pala Pirastu. La prima giornata del “Sardinia International Volley Cup” si è conclusa con le vittorie della Bluenergy Piacenza, 3-0 sui tedeschi del Luneburg, e dell’Itas Trentino, 3-0 sulla formazione ceka del Karlovarsko. Oggi, alle 17,30 disputeranno la finale (diretta TV su Videolina). La serata inizia alle 15, quando Luneburg e Karlovarsko giocheranno per il terzo posto (diretta su Unionesarda.it).

Piacenza-Luneburg

Sono bastati tre set (25-23, 25-15, 25-19) per decidere la prima sfida del quadrangolare organizzato dal Comitato Regionale Fipav. Boninfante tiene in panchina Galassi e i nuovi arrivati, gli statunitensi Mechenry e Robinson. Spazio a Zlatanov e Iyegbekedo (37 anni in due) che ripagano con 8 punti il figlio d’arte, gli stessi di Bovolenta e Gutierrez, e 7 il francese. Luneburg, con dieci uomini nel roster, tiene botta nella prima frazione, sospinta dallo svedese Gruvaeus che parte con 7 punti, poi il rendimento cala e chiude con 10, come il connazionale Enlund, migliori marcatori della partita. Dopo l’equilibrio del primo set, chiuso da una battuta a rete di Sani, Piacenza accelera sospinto dagli applausi sulla veloce di Compagnoni e l’ace di Gutierrez. Nel terzo set Boninfante procede ai cambi, Travica e Brboric, match chiuso dall’ace di Iyegbekedo.

Itas T.-Karlovarsko

Vanno in scena i pluricampioni d’Italia e d’Europa, per il Karlovarsko del coach cagliaritano Stefano Mascia, il 3-0 per l’Itas (25-21, 25-13, 25-23) è inevitabile ma la formazione ceka ha costretto ad un supplemento di lavoro con annesso rischio di un quarto set. Mendez tiene ai box Michieletto, raggiunto nel terzo set da Lavia, in campo i nuovi, il lettone Jansons (un ex, 12 punti), il brasiliano Adriano (11) e il serbo Nedeljkovic (7). Lavia, accolto dagli immancabili applausi, ha chiuso il primo set con un pallonetto. Senza storia il secondo, dopo l’8-0 iniziale dell’Itas. Il Karlovarsko potrebbe rientrare in partita, sale a +4 (19-15) sospinto da Hudecek (13), il time out è salutare, il recupero arriva sul 21-21, il muro e la parallela di Roberti fissano sorpasso e break, poi ci pensa Brockert, battuta out, a consentire all’Itas di pensare alla finale di stasera con Piacenza.

Diretta

Oggi dalle 15 diretta della finale per il terzo posto su Unionesarda.it . Alle 17.30 la finalissima su Videolina .

RIPRODUZIONE RISERVATA